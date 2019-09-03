Деревья с улыбкой

Сквер за оперным театром в Новосибирске преобразился благодаря самим горожанам

Фотографии участников проекта

Последний день лета стал для сквера за театром оперы и балета первым шагом к обновлению. Сотни жителей и сотрудников крупных компаний города вместе высадили саженцы деревьев и кустарников. Как прошла самая заметная экологическая акция этого лета и что будет со сквером дальше – в фоторепортаже Сиб.фм.

Сквер за оперным театром в последние годы не был одним из самых популярных мест в Новосибирске. В этом году началось его преображение. В мэрии подготовили концепцию развития зелёной зоны в самом сердце города, а редакция интернет-журнала Сиб.фм предложила устроить масштабный общегородской праздник, чтобы дать символический старт этой реновации. Идею единодушно поддержали и городские власти, и бизнес-сообщество, и новосибирцы.







Питомник растений «Маково» бесплатно предоставил саженцы. Компания уже более десяти лет занимается озеленением жилмассивов Новосибирска, поэтому специалисты точно знают, какие растения обладают сибирской стойкостью и как они сочетаются друг с другом. В итоге были выбраны дубы, ивы, сирени, спиреи Вангутта и караганы.







«Эти растения традиционно используются в озеленении Новосибирска. Все саженцы имеют высокую степень приживаемости и легко сопротивляются агрессивной среде города, благодаря тому, что выращены в собственном питомнике в Новосибирской области», – рассказал представитель декоративного питомника «Маково» Илья Захаров.







Для мест менее шумных, чем центр города, или для дачи можно использовать другие растения. Поэтому питомник «Маково» показал весь ассортимент культур, а горожане тут же на месте прикидывали – можно ли им в своём дворе или на участке сделать озеленение в стиле «как в сквере у Оперного» или придумывать другие интересные комбинации.







Символично, что к экологической акции присоединились застройщики Новосибирска. Генеральным партнёром акции стала строительная компания «Союз Военных Строителей». Здесь знают, что уют новой квартиры – это не только обстановка внутри жилья, но и всё окружающее пространство домов.

Директор компании, соучредитель диагностической клиники «Апекс» Денис Плотников предложить собрать все строительные компании на следующей экологической акции, чтобы лидеры отрасли все вместе подарили городу ещё одну зелёную зону.

«Периодически мы поддерживаем городские акции, помимо этого принимаем на себя достройку проблемных долгостроев с обманутыми дольщиками. В этом году планируем сдачу долгостроя на улице Учительской, 9 как генеральный подрядчик, также ведём проект на Галущака, 15. Помимо строительства развиваем проект в медицинском направлении – диагностическую клинику "Апекс"», – рассказал директор «Союза Военных Строителей» Денис Плотников.







Первое дерево будущих зелёных аллей высадили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.







«На этом месте запланирован сквер, который мы хотим назвать именем нашего знаменитого 13-го трамвая. Он будет располагаться в самом центре Новосибирска, который мы всеми силами стараемся сделать привлекательными. Планируем проложить тут дорожки, благоустроить всё. Главное – меняется отношение людей, так как всё сделано их руками», – отметил важность акции мэр города Анатолий Локоть.







А затем все участники показали, как новосибирцы умеют слаженно работать и дружно отдыхать. Сотрудники международного аэропорта Толмачёво высадили молодые дубки, которые станут самыми надёжными деревьями сквера. Они будут стремиться ввысь так же уверенно, как растёт пассажиропоток новосибирского хаба. А многие гости города, прилетевшие в Новосибирск, в свободное время наверняка придут в этот сквер в самом центре.







Компания «Тиккурила» выбрала для высадки кусты яркой сирени и сама внесла яркие цвета в атмосферу праздника. Дети и взрослые раскрашивали экологичными красками макет дерева. В необычной фотозоне – закрытом шаре с яркими блёстками – вовсю резвилась ребятня. А остальные гости показали свою эрудицию в познавательной викторине, большинство вопросов которой, естественно, были связаны с деревьями.







Переполненных впечатлениями гостей акции угощали бесплатными блинчиками – агрокомплекс «Росторгуевский» раздал пару сотен килограммов блинов с картофелем и грибами, с ветчиной и сыром, с джемом, вареньем и просто со сливочным маслом. При этом, как самые расторопные хозяйки, сотрудники предприятия так быстро готовили новые порции, что вокруг палатки не успевала появиться очередь, а голодным не ушёл никто.





Компания «Торговая площадь», которая уже давно не только производит мясные и колбасные продукты, но и предлагает готовые блюда, салаты, пирожные и торты, выпечку, натуральные напитки и молочные продукты, порадовала гостей праздника конкурсами, в которых можно было выиграть вкусные подарки.









Нотку сладкой жизни привнёс преемник еще одной достопримечательности города – гостиницы «Новосибирск» – «Маринс Парк Отель». Его шеф-повара приготовили сотни оригинальных канапе, тарталеток и эклеров.







День выдался жарким. Утолить жажду с помощью кваса «Хлебный край» предлагала компания «Балтика». Традиционный напиток из натуральных ингредиентов по достоинству оценили все гости.







Череду конкурсов продолжила диагностическая клиника «Апекс». Одному из гостей посчастливилось выиграть сертификат на обследование.

Знатоки экологии приняли участие в викторине и самые эрудированные получили денежные сертификаты на покупки в сеть гипермаркетов низких цен «МАЯК».Вручала призы директор сети гипермаркетов Ирина Бурнашова.







Интересных занятий хватило на весь день. Можно было до вечера – одному или с ребёнком – пробовать самые разные развлечения. Детские мастер-классы по живописи от студии «Жар-Птица», аквагрим, традиционный чай от бани «Жыхарка», возможность поуправлять автоматическими машинами от «Лиги роботов» и даже почувствовать себя актёром на мастер-классе от театра «Понедельник выходной».











И всё это время на сцене сменяли друг друга диджеи, группы «Сибиряки», «Дальше в лес» и другие музыканты.







Праздник получился настолько же масштабным, насколько и добрым. Неслучайно после акции мэр Анатолий Локоть в своём еженедельном видеообзоре для соцсетей включил его в список пяти самых значимых событий в городе. А соцсети заполонили фотографии с хештэгом #япосадилсвоедерево.





























Благодаря усилиям сотен новосибирцев и компаний города сквер за Оперным получил несколько аллей сирени, группу дубов, маленькие ивы. Уже через несколько лет все они подрастут и будут дарит жителям уют и прохладу.

Для команды Сиб.фм это был второй праздник за лето, организованный для горожан – и вместе мы будем продолжать менять Новосибирск к лучшему.



Никита Манько

журналист Автор