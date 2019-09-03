Полёт длиной семь лет

Микрорайон «Стрижи» с размахом отметил счастливую годовщину

Фотографии предоставлены организаторами

Праздник в честь дня рождения одной из самых динамично развивающихся территорий Новосибирска растянулся с утра и до полуночи, а по размаху не уступал торжествам городского масштаба.

В семь лет ребёнок обычно идёт в школу, в первый класс. А к семилетию «Стрижей» школа сама пришла в микрорайон. Долгожданное событие – открытие после масштабной реконструкции учебного заведения, построенного более полувека назад – в 1967 году. На тот момент она отвечала всем требованиям микрорайона. Около 600 ребятишек могли получать здесь знания.







В последние годы «Стрижи» разрослись, появилось много высотных домов, и резко встал вопрос о дополнительных местах для школьников – их стало в два раза больше, чем было предусмотрено проектом – почти 1300 человек. Даже учёба в две смены не помогала решить проблему. После обращения родителей и главы региона к президенту Владимиру Путину были выделены средства из резервного фонда правительства страны. Меньше чем за год, без перерыва в учебном процессе, школа преобразилась до неузнаваемости. Обновлено старое здание, появились две пристройки. Теперь это одна из самых современных школ в Сибири.







«Если бы не приняли срочные меры, ребята бы учились в три смены. Мы обратились к президенту, я попал к Путину, он поддержал мою просьбу. Строители в невероятно быстрый срок провели капитальный ремонт старого здания. Это большой праздник. Приятно чувствовать, что у нас у всех это случилось!» – отметил на церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников







По словам генерального директора ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, успели в срок благодаря тому, что был чёткий план по расширению учебного заведения, оставалось только воплотить его в жизнь. Теперь только первых классов в новой школе будет семь. Даже есть резерв на восьмой. Ведь микрорайон продолжает расти.







«Здание школы стало больше. Раньше это было 4,5 тысячи квадратных метров, сейчас это 10,5 тысячи. И, естественно, у нас учеников прибавилось. По сравнению с учебным годом 2018-2019 в два раза. Для нас такая дополнительная нагрузка только в радость», – поделилась эмоциями директор школы № 51 Ольга Гудовская.







Есть, конечно, ещё вакансии для учителей, но укомплектовать штат здесь надеются в ближайшее время. На строительные работы было потрачено почти 360 миллионов рублей. Помимо просторных и светлых кабинетов, огромной столовой и раздевалок, в школе появились библиотека и шикарный актовый зал на 700 мест, который не уступает театральным площадкам города.

Илья Поляков, председатель совета директоров «Стрижи», пообещал, что этот актовый зал станет для микрорайона местом проведения театрализованных представлений. Подписано соглашение с кукольным театром, ведут переговоры с «Красным факелом». Также планируется создание серьёзного школьного театра.







После открытия школы для жителей микрорайона было организовано много интересных и ярких мероприятий. На зарядку с чемпионами и артистами НОВАТа люди пришли целыми семьями. Дружно и весело дети, их мамы, папы, а также бабушки и дедушки подтвердили, что «Стрижи» – самый спортивный микрорайон.







На площадке перед торговым центром в ожидании вечерней программы можно было потягать штангу, попробовать силы в гончарном и кузнечном деле, звонарном искусстве и вообще посмотреть на мастеров разных ремёсел.







Для интеллектуалов приготовили библиотеку на траве. Можно было почитать, послушать лекции археологов об истории края. А после отправиться посмотреть спектакль артистов театра «Глобус» «Старуха Изергиль».







Ближе к вечеру площадь перед торговым центром закружилась в танце. Настроение создавали колоритные пожилые пары. Им на смену пришла молодёжь, ведь начался главный праздничный концерт. В нём приняли участие артисты НОВАТа Карен Мовсесян и Дарья Шувалова. Филармонический ансамбль Павла Шаромова сразил зрителей «Богемской рапсодией». Изюминкой концерта стала девушка, которая выиграла право выйти на главную сцену «Стрижей» – Арина Силина.













На концерте побывало почти 10 тысяч человек. Люди специально приезжали на праздник из других районов города и немножко завидовали, что такое пространство, такая сцена и такие исполнители выступают не в их дворе. Все хотели увидеть приглашенных звёзд – группу «Несчастный случай». Алексей Кортнев поздравил всех с праздником, спел самые яркие и узнаваемые песни коллектива, а вся площадь ему подпевала. Даже на балконах ближайших домов люди аплодировали и громко обсуждали с соседями концерт. «Если б не было тебя», «Овощное танго» вызвали бурю эмоций. А конферанс Алексея Кортнева между песнями вызывал улыбки и радостное одобрение у публики.







«Мы привыкли к тому, чтобы видеть ближайшую сотню наших зрителей. Так возникает контакт, обмен энергией», – признался артист после концерта.







Публику в «Стрижах» он назвал интеллигентной и доброжелательной. А ещё пообещал, что непременно выступит на той самой новой сцене обновлённой школы. И это будет особый концерт – вечер с песнями, которые «несчастники» обычно не исполняют в гастрольных турах, а берегут для самых преданных фанатов.



Валерия Чернышева

журналист Автор