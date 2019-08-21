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«Сибирь» - «Амур»: фотоотчёт о матче

Новосибирская команда удачно стартовала в чемпионате КХЛ
Рубрика: общество, спорт

04.09.2019 18:21

фотографии Дениса Винокурова

Хоккейный клуб «Сибирь» открыл новый сезон Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с хабаровским «Амуром». Игра завершилась победой новосибирцев со счетом 2-1. Поддержать любимую команду пришли более 7 тысяч болельщиков. Самые яркие моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм. 

 

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь»

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Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске

сегодня 19:02 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:32 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Искитим вошёл в список городов с самым грязным воздухом в России

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Когда включат отопление в Новосибирске

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Ещё не раз перестанет крутиться: новосибирцев предупредили об остановках колеса обозрения

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

«Победа» запустит рейсы из Новосибирска в Таиланд и на Хайнань

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

«Гангстерские разборки»: хозяин Range Rover назвал свою версию поджога автомобиля

сегодня 11:25 Авто 0 Коммент.

Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области

сегодня 11:16 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер сбил школьницу на пешеходном переходе в Новосибирске

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево

сегодня 09:45 Хроника 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

вчера 08:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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