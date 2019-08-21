«Сибирь» - «Амур»: фотоотчёт о матче

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«Сибирь» - «Амур»: фотоотчёт о матчеНовосибирская команда удачно стартовала в чемпионате КХЛ
Рубрика: общество, спорт
04.09.2019 18:21
фотографии Дениса Винокурова
Хоккейный клуб «Сибирь» открыл новый сезон Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с хабаровским «Амуром». Игра завершилась победой новосибирцев со счетом 2-1. Поддержать любимую команду пришли более 7 тысяч болельщиков. Самые яркие моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске
«Сибири» больше нет: S7 собрала деньги на посадку миллиона деревьев
Какие улицы перекроют для автомобилистов во время фестиваля бега в Новосибирске
Неправильный флаг России повесили над администрацией Кировского района Новосибирска
«Жена за жабры вытащила»: супруга помогла сибиряку поймать огромную щуку
Завершено расследование дела о жестоком убийстве собаки в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры
Спасатели получили звонок о бомбе в правительстве Новосибирской области
Видео: два самолёта столкнулись на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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