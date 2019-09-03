«Сибирь» – «Адмирал»: фотоотчёт о матче

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«Сибирь» – «Адмирал»: фотоотчёт о матчеНовосибирские хоккеисты одержали вторую победу подряд в чемпионате КХЛ
Рубрика: общество, спорт
06.09.2019 12:44
фотографии Дениса Винокурова
Хоккейный клуб «Сибирь» в четверг, 5 сентября, принимал на своём поле ХК «Адмирал» из Владивостока. «Сибиряки» победили «моряков» с разгромным счётом – 5:1. Вторая игра подряд в ледовом дворце спорта «Сибирь» прошла при аншлаге. Задолго до матча все билеты были проданы. Сиб.фм публикует фотоотчёт о прошедшем матче.
Смотрите фотоотчёт о матче «Сибирь» – «Амур»
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Лента новостей
Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров
Строительство «Спортивной» мэрия Новосибирска оценила в 2,6 миллиарда рублей
Пьяный водитель Prado ответит за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске
Водитель погиб в лобовом столкновении двух иномарок под Новосибирском
Депутат заксобрания Дарья Украинцева презентовала свою книгу о Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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