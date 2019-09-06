«Сибирь» – «Салават Юлаев»: фотоотчёт

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«Сибирь» – «Салават Юлаев»: фотоотчётНовосибирская команда потерпела первое поражение в сезоне
Рубрика: общество, спорт
09.09.2019 11:13
фотографии Дениса Винокурова
ХК «Сибирь» не смог продлить выигрышную серию, начатую двумя матчами с дальневосточными командами. Более серьёзный соперник показал, что впадать в эйфорию новосибирцам пока рано. Несмотря на поражение со счётом 1:3, «Сибирь» сохраняет за собой одну из лидирующих позиций в Восточной конференции. Самые интересные моменты игры – в фотоотчёте Сиб.фм.
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