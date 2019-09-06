До мурашек

Самый пронзительный конкурс красоты в пятый раз прошёл в Новосибирске

Фотографии предоставлены организаторами

14 участниц из разных уголков России приехали в столицу Сибири бороться за звание «Мисс интеграция». В этом году в финал не прошла девушка из Новосибирска. Это подтверждает, что отбор на конкурс идёт серьёзный и скидок не делают никому. Участвуют только самые-самые.

Красавицы, умницы, рукодельницы и певуньи. Каждая из них прошла непростой путь до этой сцены и аплодисментов. Преодоление – вот важная часть закалки характера. Выйти на суд зрителей и жюри смогла бы не каждая обычная девушка, а тут любая колясочница сможет сорвать аплодисменты публики, как народный артист.







Ирина Корж, самая «маленькая» участница конкурса, покорила зал своим весёлым нравом. Она никогда не унывает, любит петь, танцевать и путешествовать. Мечтает Ирина о любви и признаётся – I will survive. Этой песней Глории Гейнер она раскачала зрительный зал и собрала самые бурные овации. Эта участница получила особый приз «Мисс обаяние».







Многие девушки предпочитали не говорить о том, что спровоцировало инвалидность. Зачем? Ведь они научились преодолевать трудности, прошли все стадии уныния и отрицания. Полюбили себя такую, какая есть. Теперь ищут для себя новые перспективы или реализуют старые мечты.

Инесса Клюкина из Казани с детства мечтала стать актрисой или телеведущей. Заболевание могло этому помешать. Но не в её случае. Инесса воплотила свои мечты. Она ведет программу на YouTube и играет в театре.







Красавица Юлия Молчанова из Новотроицка – настоящая фотомодель. Её снимки просто прекрасны, она не стесняется коляски, наоборот, доказывает окружающим, что даже в кресле можно быть женственной. Помогает Юлии спортивная закалка. Она до 14 лет была пловчихой, выступала на соревнованиях, даже брала призы. После произошедшего несчастья Юля не бросила спорт и мечтает о Паралимпийских играх, а пока побеждает на менее масштабных состязаниях.







Цель проведения конкурса организаторы не скрывают – создание позитивного образа людей с инвалидностью. Общество только-только проникается толерантностью к ним. А по-хорошему давно должно сделать ещё один шаг – не проявлять терпимость, а воспринимать как равных, какими они, собственно, и являются. Искренне не замечать инвалидность. Но пока чаще не замечают самих инвалидов и их проблемы. Создание доступной среды – к этому уже много лет призывают красавицы в колясках и вечерних платьях.







А ещё конкурс – отличный пример для других девушек, которые после трагедии ещё не смогли взять себя в руки. Уныние и красота несовместимы, уверяют участницы.

Гюзель Бакирова из Стерлитамака – настоящий боец. Она вышла на сцену со стихами о своей непростой судьбе. Искренне призналась, что авария лишила её привычной жизни, мужа и желания жить… Однако ей хватило мужества пойти на курсы личностного роста, освоить новую профессию, получить автомобильные права и сражаться за мечту, чтобы вновь встать на ноги.





Об этом в глубине души мечтают все. Кто-то говорит об этом, другие вздыхают украдкой. Одна из участниц понимает, что это уже не для неё. Она «ампутант» и не строит иллюзий. Наталья Рыжова из Красноярска смело преодолевает трудности. Занимается спортом, поёт песни под гитару и воспитывает взрослого сына. Эта сильная женщина стала победителем конкурса. Именно Наталья Рыжова поедет в Париж, чтобы представить Россию на международном конкурсе красоты.







Праздник силы духа и надежды изменить мир к лучшему вернётся в Новосибирск в следующем году. Сколько красавиц будут принимать в нём участие, пока ещё неизвестно. Но с каждым таким конкурсом становится больше тех, кто готов преодолеть себя и побороться за звание «Мисс интеграция». Ведь каждая девушка на коляске может стать той самой Золушкой, которая покорит Париж. Надо лишь начать двигаться навстречу мечте.



Валерия Чернышева

журналист Автор