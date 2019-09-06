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До мурашек

Самый пронзительный конкурс красоты в пятый раз прошёл в Новосибирске
Рубрика: общество

16.09.2019 12:41

Фотографии предоставлены организаторами

14 участниц из разных уголков России приехали в столицу Сибири бороться за звание «Мисс интеграция». В этом году в финал не прошла девушка из Новосибирска. Это подтверждает, что отбор на конкурс идёт серьёзный и скидок не делают никому. Участвуют только самые-самые.

Красавицы, умницы, рукодельницы и певуньи. Каждая из них прошла непростой путь до этой сцены и аплодисментов. Преодоление – вот важная часть закалки характера. Выйти на суд зрителей и жюри смогла бы не каждая обычная девушка, а тут любая колясочница сможет сорвать аплодисменты публики, как народный артист.

Ирина Корж, самая «маленькая» участница конкурса, покорила зал своим весёлым нравом. Она никогда не унывает, любит петь, танцевать и путешествовать. Мечтает Ирина о любви и признаётся – I will survive. Этой песней Глории Гейнер она раскачала зрительный зал и собрала самые бурные овации. Эта участница получила особый приз «Мисс обаяние».

Многие девушки предпочитали не говорить о том, что спровоцировало инвалидность. Зачем? Ведь они научились преодолевать трудности, прошли все стадии уныния и отрицания. Полюбили себя такую, какая есть. Теперь ищут для себя новые перспективы или реализуют старые мечты.

Инесса Клюкина из Казани с детства мечтала стать актрисой или телеведущей. Заболевание могло этому помешать. Но не в её случае. Инесса воплотила свои мечты. Она ведет программу на YouTube и играет в театре.

Красавица Юлия Молчанова из Новотроицка – настоящая фотомодель. Её снимки просто прекрасны, она не стесняется коляски, наоборот, доказывает окружающим, что даже в кресле можно быть женственной. Помогает Юлии спортивная закалка. Она до 14 лет была пловчихой, выступала на соревнованиях, даже брала призы. После произошедшего несчастья Юля не бросила спорт и мечтает о Паралимпийских играх, а пока побеждает на менее масштабных состязаниях.

Цель проведения конкурса организаторы не скрывают – создание позитивного образа людей с инвалидностью. Общество только-только проникается толерантностью к ним. А по-хорошему давно должно сделать ещё один шаг – не проявлять терпимость, а воспринимать как равных, какими они, собственно, и являются. Искренне не замечать инвалидность. Но пока чаще не замечают самих инвалидов и их проблемы. Создание доступной среды – к этому уже много лет призывают красавицы в колясках и вечерних платьях.

А ещё конкурс – отличный пример для других девушек, которые после трагедии ещё не смогли взять себя в руки. Уныние и красота несовместимы, уверяют участницы.

Гюзель Бакирова из Стерлитамака – настоящий боец. Она вышла на сцену со стихами о своей непростой судьбе. Искренне призналась, что авария лишила её привычной жизни, мужа и желания жить… Однако ей хватило мужества пойти на курсы личностного роста, освоить новую профессию, получить автомобильные права и сражаться за мечту, чтобы вновь встать на ноги.

Об этом в глубине души мечтают все. Кто-то говорит об этом, другие вздыхают украдкой. Одна из участниц понимает, что это уже не для неё. Она «ампутант» и не строит иллюзий. Наталья Рыжова из Красноярска смело преодолевает трудности. Занимается спортом, поёт песни под гитару и воспитывает взрослого сына. Эта сильная женщина стала победителем конкурса. Именно Наталья Рыжова поедет в Париж, чтобы представить Россию на международном конкурсе красоты.

Праздник силы духа и надежды изменить мир к лучшему вернётся в Новосибирск в следующем году. Сколько красавиц будут принимать в нём участие, пока ещё неизвестно. Но с каждым таким конкурсом становится больше тех, кто готов преодолеть себя и побороться за звание «Мисс интеграция». Ведь каждая девушка на коляске может стать той самой Золушкой, которая покорит Париж. Надо лишь начать двигаться навстречу мечте.

Автор
Валерия Чернышева
журналист
Автор
Валерия Чернышева
журналист
Теги: конкурсы женщины инвалидность

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