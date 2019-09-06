Свой дом на своей земле

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Свой дом на своей землеПод Новосибирском прошёл фестиваль «Жить на природе»
Рубрика: общество
17.09.2019 14:06
Фотографии предоставлены организаторами
Коттеджный посёлок «Клевер» подготовил для гостей зажигательную музыкальную и танцевальную программу, множество мастер-классов, во время которых эксперты поделились с новосибирцами секретами строительства частных домов, а также большое количество спортивных активностей, включая даже стрельбу из лука и арбалета. У каждого был шанс выиграть многочисленные подарки от партнёров фестиваля. А главным сюрпризом стал розыгрыш земельного участка в коттеджном посёлке «Клевер».
Все яркие моменты праздника – в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга
Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей
«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома
Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей
Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»
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