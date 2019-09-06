Свой дом на своей земле

Под Новосибирском прошёл фестиваль «Жить на природе»

Фотографии предоставлены организаторами

Коттеджный посёлок «Клевер» подготовил для гостей зажигательную музыкальную и танцевальную программу, множество мастер-классов, во время которых эксперты поделились с новосибирцами секретами строительства частных домов, а также большое количество спортивных активностей, включая даже стрельбу из лука и арбалета. У каждого был шанс выиграть многочисленные подарки от партнёров фестиваля. А главным сюрпризом стал розыгрыш земельного участка в коттеджном посёлке «Клевер».

Все яркие моменты праздника – в фотоотчёте Сиб.фм.