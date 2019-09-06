Больше нечего доказывать

Группа компаний «Стрижи» возвела жилой комплекс «Пифагор», который не оставляет никаких вопросов

Фотографии предоставлены ГК «Стрижи»

«Делай великое, не обещая великого». Эта цитата математика и мыслителя Пифагора будет актуальна всегда. В честь одного из самых умных представителей Древней Греции «Стрижи» назвали свой новый жилой комплекс на улице Кошурникова на границе Октябрьского и Дзержинского районов. И сдали его в срок.

Житель современного мегаполиса – человек деловой, стремящийся успеть многое и преуспеть во всём. А значит, дом для такого человека должен быть умным, удобным и практичным. А если он ещё удачно расположен и совмещает продуманную архитектуру с комфортом, тогда лучший выбор – «Пифагор».

ГК «Стрижи» в очередной раз проявила характер – самый амбициозный строительный проект 2019 года был введён в эксплуатацию с опережением графика. Два здания – высотой 21 и 23 этажа – видны издалека. «Пифагор» приковывает взгляд необычными формами, обилием стекла и баварской кирпичной кладкой.







Но это лишь фасад. Что же за ним? Нетривиальное урбанистическое решение внутреннего пространства. Уют, комфорт и спокойствие. Никакого пафоса – всё для людей.

Жилой комплекс нового поколения был вызовом современной архитектуре и дизайну. Применённые здесь решения зачастую алогичны, но технически безупречны. В доме удачно воплотились идеи великого математика древности. Доказательств теоремы Пифагора существует более четырёх сотен. Но все они сделаны математиками. А здесь оно представлено архитекторами. Игра в треугольники и прямоугольники увлекла всех, кто работал над проектом.

«В эпицентре урбанистической застройки создать объект, посвящённый человеку, который умел через цифру, линию подать, подчеркнуть точность, а в этой точности найти гармонию и функционал – вот это была сверхзадача. И мы попытались всё наследие, или весь подход, или всё очарование Пифагора – цифрой, линией и философией воплотить в этом доме», – объясняет концепцию объекта руководитель группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский.







Начиналась эта история с непростых инженерных решений. Место, где сейчас возвышается «Пифагор», раньше было поймой реки Каменки. Её давно уже усмирили и спрятали в коллектор, но при строительстве она проявила свой буйный нрав и попыталась вырваться. Вовремя. Теперь под жилым комплексом новая и самая надёжная система, через которую грунтовая вода уже не проникнет наружу. Все коммуникации были вписаны в уже существующую инфраструктуру. Технические решения принимались серьёзные, чтобы в дальнейшем всё работало на пять с плюсом.

«Всё, что строят "Стрижи", мы сдаем в срок или досрочно.

Это подтверждено официальной пятёркой реестра застройщиков, есть такая федеральная структура, то есть у нас официальный рейтинг "5". "Пифагор" сдан в срок, и вообще всё что мы сейчас строим, делаем в хороших темпах», – с гордостью отмечает Игорь Белокобыльский

Квартиры в «Пифагоре» уже все раскуплены. Такого дома не хватало в мегаполисе. Окончания строительства ждали с нетерпением, и первые жильцы рады, что долго ждать не пришлось. Одними из первых получили ключи супруги Татьяна и Дмитрий Дергачи. Жители Алтайского края подошли к покупке жилья осознанно. Сразу знали, что после переезда в Новосибирск хотят жить только в «Пифагоре» и нигде больше. О компании-застройщике им рассказали друзья, а увидев проект дома, супруги уже не раздумывали.







«По плану нас сразу всё устроило, и больше другие квартиры мы даже не смотрели. Всё новенькое, всё хорошее, всё красивое – интересный дом сам по себе. Подъезды просторные, удобные, три лифта, парковка для машины. Всё рядом», – перечисляет достоинства комплекса Татьяна.

«Пифагор» находится в шаговой доступности от двух станций метро, парка «Берёзовая роща», торгово-развлекательного центра «Сибирский молл». Система комфортного жизнеобеспечения подкреплена близостью пяти школ, восьми детских садов и четырёх медицинских учреждений.

Придомовая территория огорожена, предусмотрены охрана и видеонаблюдение, въезд через КПП. Внутренний двор предназначен для отдыха жителей и закрыт для въезда машин. Здесь находятся детские игровые площадки с прорезиненным покрытием, спортивные снаряды, скалодром и самая большая песочница Новосибирска. Всё решено в концепции треугольников и прямоугольников – это и есть система Пифагора и «Пифагора», подчёркивает Игорь Белокобыльский. Везде применён принцип экодизайна, даже скамейки сделаны из камней и дерева. Есть где побегать, полазать и отдохнуть.







Юные жители обязательно полюбят это пространство, которое мало чем напоминает привычный двор многоэтажек. А родители оценят его безопасность и комфорт. Это как применение «пифагорова строя» в музыке, выверено математически и звучит гармонично.

«Пифагор» создан для удобства. Подземная парковка позволит жителям даже зимой выезжать из дома в футболке. Здорово? Да! Доехал до торгового центра с тёплым паркингом, и зимняя одежда не мешает. Привёз покупки, загрузил в лифт и домой. Не надо бегать по улице с пакетами, подгадывая, как встать ближе к подъезду. Кстати, о парковках. У ГК «Стрижи» договорённость с ближайшим бизнес-центром об аренде тёплого паркинга. Это решение для тех жителей, кто пока не готов к покупке собственного парковочного места.

Внутреннее пространство дома решено просто, но удобно. Навигация перед лифтом – одна из таких милых деталей.







Вообще, как говорится, главное заложено в мелочах. Поэтому для ГК «Стрижи» мелочей нет. Подход ко всему комплексный, чтобы было практично и долговечно. Например, окна. Их много. Даже в холле возле лифта – большое панорамное трёхкамерное полотно. Свет, вид, тепло и красота. «Можно было и без него, но с ним лучше. Я вообще люблю окна и стараюсь максимально использовать естественное освещение в наших домах», – говорит Игорь Белокобыльский.

«Пифагор» – жилищный комплекс без комплексов, здесь есть квартиры разной площади и разных конфигураций. Одинаковых мало. Даже пентхаусы вписаны в середину дома, за счёт консолей получилось создать замечательные террасы, которые дополнили общий облик дома. Кстати, именно такие квартиры оказались самыми востребованными на рынке недвижимости. Их продали первыми.







В «Пифагоре» удалось найти баланс между красотой, функциональностью и умеренностью. И это выгодно отличает его от многих безвкусных и вычурных проектов. «Стрижи» поставили перед собой новую амбициозную задачу и выполнили её – как всегда качественно и в срок. И в очередной раз доказали, что являются не просто надёжным застройщиком, а постоянно привносят что-то новое в городскую архитектуру. И другие могут только попробовать это повторить.

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Валерия Чернышева

журналист Автор