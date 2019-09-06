Наука новой эры

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В Новосибирске открылся «Технопром»
Рубрика: культура, наука

18.09.2019 17:38

Фотографии Никиты Давыденко

В новосибирском «Экспоцентре» стартовал форум технологического развития. В нём принимают участие более 8,5 тысячи человек. В рамках форума заявлено проведение 99 мероприятий, на которых выступит более 1000 спикеров. В среду, 18 сентября, в рамках «Технопрома» открылась выставка достижений. Один из самых популярных экспонатов – робот Миша, которого привезли специалисты компании Promobot. Подробности в фотоотчёте Сиб.фм.

 

 

 

Теги: технологии роботы наука техника

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Лента новостей

Предложить новость

Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

сегодня 19:52 Хроника 0 Коммент.

Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

сегодня 19:34 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

сегодня 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану

сегодня 18:15 Общество 0 Коммент.

Международный форум «Технопром-2019» открылся в Новосибирске

сегодня 18:01 Общество 0 Коммент.

Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей

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Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

сегодня 16:54 Политика 0 Коммент.

План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирске

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков

сегодня 15:39 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологии

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Россияне назвали лучшие города для встречи Нового год

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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