Наука новой эры

В Новосибирске открылся «Технопром»

Фотографии Никиты Давыденко

В новосибирском «Экспоцентре» стартовал форум технологического развития. В нём принимают участие более 8,5 тысячи человек. В рамках форума заявлено проведение 99 мероприятий, на которых выступит более 1000 спикеров. В среду, 18 сентября, в рамках «Технопрома» открылась выставка достижений. Один из самых популярных экспонатов – робот Миша, которого привезли специалисты компании Promobot. Подробности в фотоотчёте Сиб.фм.