Наука новой эры

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Наука новой эрыВ Новосибирске открылся «Технопром»
Рубрика: культура, наука
18.09.2019 17:38
Фотографии Никиты Давыденко
В новосибирском «Экспоцентре» стартовал форум технологического развития. В нём принимают участие более 8,5 тысячи человек. В рамках форума заявлено проведение 99 мероприятий, на которых выступит более 1000 спикеров. В среду, 18 сентября, в рамках «Технопрома» открылась выставка достижений. Один из самых популярных экспонатов – робот Миша, которого привезли специалисты компании Promobot. Подробности в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
Арктическая волчица «Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке
Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске
Мемориальный комплекс с именами погибших воинов выгорел в Барабинске
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
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