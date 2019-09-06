«Сибирь» – «Трактор»: фотоотчёт о матче

Новосибирцы начали серию домашних игр с досадного поражения

фотографии Дениса Винокурова

ХК «Сибирь» проиграл второй матч подряд. После поражения по буллитам в Подольске на своём льду новосибирцы довели игру до овертайма, но не смогли победить челябинский «Трактор». Итоговый счёт – 1:2. У «Сибири» отличился нападающий Дмитрий Саюстов. Самые эффектные кадры с этого матча – в фотоотчёте Сиб.фм.