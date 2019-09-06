«Сибирь» – «Трактор»: фотоотчёт о матче

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«Сибирь» – «Трактор»: фотоотчёт о матчеНовосибирцы начали серию домашних игр с досадного поражения
Рубрика: общество, спорт
19.09.2019 17:56
фотографии Дениса Винокурова
ХК «Сибирь» проиграл второй матч подряд. После поражения по буллитам в Подольске на своём льду новосибирцы довели игру до овертайма, но не смогли победить челябинский «Трактор». Итоговый счёт – 1:2. У «Сибири» отличился нападающий Дмитрий Саюстов. Самые эффектные кадры с этого матча – в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей
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