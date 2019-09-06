Кораблик, плыви

В Северо-Чемском жилмассиве после глобальной реконструкции открыли детскую площадку

Фотографии Юрия Бабичева

Несколько сотен ребят и их родителей пришли на открытие детского городка в Кировском районе Новосибирска; в течение двух лет здесь проходила реконструкция.

На одну детскую площадку в Новосибирске стало больше. После двухлетней реконструкции место возле дома на улице Комсомольской, 31 в Северо-Чемском жилом массиве наполнилось голосами детей.







«Это хорошо, что вновь открыли детскую площадку. Раньше мы с внуком всегда здесь проводили время. А на время ремонта нам приходилось ходить в Бугринскую рощу. Спасибо всем, кто принимал участие в реконструкции нашего "Кораблика"», – рассказала, не скрывая своих эмоций, местная жительница Валентина Андреевна.

И действительно в реконструкции площадки принимали участие очень много людей. Это не только строители и монтажники, но и депутаты городского Совета депутатов города Новосибирска, Законодательного собрания Новосибирской области, региональное правительство и мэрия. Однако без инициативы местных жителей этой площадки могло бы здесь и не быть.







Именно местные жители возмутились планами застроить пустырь на перекрёстке улиц Комсомольской и Чигорина. Когда-то здесь планировали построить большой современный торговый центр. Однако 11 лет назад по инициативе депутатов Совета депутатов города Новосибирска и топ-модели мирового уровня Натальи Водяновой было решено обустроить это место, построив большую детскую площадку. Новосибирский городской фонд поддержки социальных инициатив «Общее дело» выиграл грант благотворительного фонда «Обнажённые сердца».

Как отметил председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак, за 10 лет площадка перестала быть безопасной, поэтому было решено провести её реконструкцию.







«Самые главные инициаторы – местные жители. Всё делалось для самых маленьких новосибирцев. Любой проект, который осуществляется на территории Кировского района, прежде всего согласовывается с местными жителями», – отметил Вениамин Пак.

По его словам, жители Северо-Чемского жилого массива внесли некоторые коррективы в обустройство нового детского городка. Так, например, вся площадь покрыта специальным пружинистым полимерным покрытием, которое смягчает падение и не травмирует детей. Как 10 лет назад, так и сейчас для детей соорудили конструкцию в виде большого корабля. Неслучайно детская площадка называется «Бригантина». Здесь на двух палубах расположены лестницы и горки, канаты и сети для лазания.

Как отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, проект был осуществлён при софинансировании программы «Территория детства» партии «Единая Россия». Места для монтажа площадки, набор элементов выбирали сами местные жители. Во многих городских дворах новые площадки появятся уже этой осенью.







«Это программа разработана в Новосибирске и является, пожалуй, единственной в стране. По этой программе будут в этом году сданы 33 детских городка и спортивные площадки.

Этот городок – один из первых, которые открываются. Сейчас активно заканчиваются работы: в конце сентября и в октябре будет открыто множество площадок.

В следующем году – почти столько же», – отметил Дмитрий Асанцев.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска подчеркнул, что на протяжении 11 лет это место было и остаётся одним из самых любимых для жителей Северо-Чемского жилого массива.

Каждый вечер зимой и летом здесь собиралось множество ребят с окрестных домов. Они здесь играли, лазали по лестницам и канатам, просто активно проводили время.

«Я надеюсь, что вы будете ценить и беречь труд сотен людей, принимавших участие в обновлении кораблика. Играйте, получайте удовольствие, растите здоровыми, сильными, умными», – пожелал Дмитрий Асанцев.







Он также поблагодарил строителей и вручил почётные грамоты Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в благоустройстве Кировского района генеральному директору ООО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительная компания "Союз" Владимиру Отмашкину, директору ООО «Союз-Подряд» Сергею Отмашкину, начальнику участка ООО «Союз-Подряд» Максиму Каюшину.







Вениамин Пак поблагодарил жителей микрорайона за то, что они 12 лет назад не позволили застроить пустырь коммерческими зданиями, а вместо этого добились установки детского городка.

«Это всё ради наших детей. Пусть они приходят сюда, радуют вас. Самое главное, находятся в безопасном месте», – пожелал Вениамин Пак.







Он передал символический штурвал маленькой девочке, одетой в форму капитана.







Церемония открытия детского городка «Бригантина» закончилась запуском разноцветных воздушных шаров в небо. После чего для ребят была организована развлекательная программа. Ребята участвовали в эстафете, играли в игры, отвечали на интересные вопросы аниматоров. Теперь они являются полноправными хозяевами территории детства.



Анатолий Якимов

журналист Автор