С чистой душой

Работники новосибирского «Горводоканала» провели генеральную уборку основной водной артерии города

Фотографии предоставлены МУП «Горводоканал»

Главная водоснабжающая организация города показала эталонный пример хозяйственного отношения к природе. Десятки работников «Горводоканала» вышли на берег Оби и убрали мусор, оставленный нерадивыми горожанами.

Акция «Чистый берег» проходит ежегодно. В ней участвуют многие организации Новосибирска. За «Горводоканалом» традиционно закреплён участок, расположенный выше Бугринского моста. Каждую осень он представляет собой эталон чистоты. Но за лето горы мусора появляются снова.

Рыбаки и отдыхающие оставляют после себя банки, бутылки, одноразовую посуду. Попадаются и более крупные предметы – вплоть до детских колясок и раскладушек. Чтобы убрать всё это, понадобилось несколько часов. Десятки мешков мусора, которых хватило, чтобы наполнить кузов двух КамАЗов.

Для «Горводоканала» чистый берег – не только эстетика, но и производственная необходимость.

«Эти отбросы гниют, фильтруют грунт и в результате попадают в реку. А из реки мы берём воду. И нам приходится тратить дополнительные ресурсы.

Чем чище вода в реке, тем эффективнее очистка и меньше затрат»,

– объяснил важность процесса главный инженер МУП «Горводоканал» Юрий Багаев.

В этом году акция получила дополнительное символическое наполнение. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) предложила провести всероссийскую экологическую эстафету. Вместо эстафетной палочки – стеклянная колба. Каждое предприятие после очистки берега добавляет свою долю прозрачной воды.

Проблемы водоснабжения и сохранения водных ресурсов участники обсудили в ходе круглого стола. В нём приняли участие и представители органов власти, и контролирующие структуры, и руководители «Горводоканала». Главный вывод – для сохранения природы нужно воспитывать бережное отношение к ней.

«Мне бы хотелось, чтобы следующая акция привлекла тех, за кем будущее. Мы хотели бы видеть здесь школьников, студентов – людей, от которых по большому счёту зависит завтрашняя чистота. Переделать людей взрослых, сложившихся очень сложно. А вот вовремя воспитывать, прививать это необходимое качество – бережливое отношение к природе, к воде – это очень актуально», – отметил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

Самое сложное – добиться от людей осознания того, что они вредят сами себе. Не только загрязняют берег, на который сами же ещё не раз придут отдыхать. Главное – наносят серьёзный ущерб реке, из которой сейчас вода попадает в их же дома. А в будущем точно так же её будут пить их дети и внуки. И если после рыбалки или пикника уходить с берега с мусором в руках, то возвращаться на него в следующий раз можно со спокойной совестью и чистой душой.



Кирилл Полиенко

главный редактор Сиб.фм Автор