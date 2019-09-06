«Сибирь» – «Амур»: фотоотчёт о матче

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«Сибирь» – «Амур»: фотоотчёт о матчеНовосибирская команда порадовали своих болельщиков
Рубрика: общество, спорт
23.09.2019 11:16
фотографии Дениса Винокурова
Хоккейный клуб «Сибирь» не стал продлевать грустную серию из двух поражений подряд и победил в очередном матче КХЛ. Хабаровский «Амур» пытался навязать борьбу хозяевам площадки, но в итоге уступил в основное время со счётом 1:2. У «Сибири» отличились Илья Морозов и Юусо Пуустинен. Самые интересные моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.
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