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«Сибирь» – «Амур»: фотоотчёт о матче

Новосибирская команда порадовали своих болельщиков
Рубрика: общество, спорт

23.09.2019 11:16

фотографии Дениса Винокурова

Хоккейный клуб «Сибирь» не стал продлевать грустную серию из двух поражений подряд и победил в очередном матче КХЛ. Хабаровский «Амур» пытался навязать борьбу хозяевам площадки, но в итоге уступил в основное время со счётом 1:2. У «Сибири» отличились Илья Морозов и Юусо Пуустинен. Самые интересные моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь» победители

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Лента новостей

Предложить новость

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

сегодня 15:07 Общество 0 Коммент.

Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

сегодня 14:36 Экономика 0 Коммент.

Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом

сегодня 12:41 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» примет на своём льду «Ак Барс»

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

В новосибирских школах родители сами устраивают поборы

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Усатая ярмарка: в Новосибирске раздадут десятки бездомных кошек

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские устроили охоту на пьяных водителей

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Енот стал звездой в новосибирском метро

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Инвалид через прокуратуру выбил компенсацию от авиакомпании «Сибирь» за сломанный чемодан

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Сибирские контрабандисты меняли золото на поддельную водку и еду

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Подозрительный мужчина нападает на жительниц Новосибирска

сегодня 08:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске состоится торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей

сегодня 08:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю

сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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