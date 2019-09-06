Инаугурация мэра Новосибирска Анатолия Локтя: фотоотчёт

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Инаугурация мэра Новосибирска Анатолия Локтя: фотоотчётИзбранный глава города вступил в должность
Рубрика: политика
24.09.2019 17:37
фотографии Дениса Винокурова
В Государственном концертном зале имени А. М. Каца состоялась внеочередная сессия Совета депутатов города Новосибирска. На повестке дня был только один вопрос – вступление Анатолия Локтя в должность мэра Новосибирска. Поздравить градоначальника с победой на выборах пришли представители регионального правительства, администрации города, Государственной думы, Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска, предприниматели, ветераны. Главные моменты церемонии – в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи
«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске
Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области
Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге
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