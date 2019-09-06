Инаугурация мэра Новосибирска Анатолия Локтя: фотоотчёт

Избранный глава города вступил в должность

фотографии Дениса Винокурова

В Государственном концертном зале имени А. М. Каца состоялась внеочередная сессия Совета депутатов города Новосибирска. На повестке дня был только один вопрос – вступление Анатолия Локтя в должность мэра Новосибирска. Поздравить градоначальника с победой на выборах пришли представители регионального правительства, администрации города, Государственной думы, Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска, предприниматели, ветераны. Главные моменты церемонии – в фотоотчёте Сиб.фм.