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«Сибирь» – «Ак Барс»: фотоотчёт о матче

Новосибирские хоккеисты неожиданно легко обыграли трёхкратного обладателя Кубка Гагарина
Рубрика: спорт

24.09.2019 11:26

фотографии Дениса Винокурова

ХК «Сибирь» провёл третью домашнюю игру подряд и снова смог победить. В очередном матче регулярного чемпионата в Новосибирске был обыгран казанский «Ак Барс». Счет матча – 4:2. В составе хозяев хет-трик оформил Данил Романцев. Самые яркие моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь» победители

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Предложить новость

«Новосибирск – город, рождённый быть впереди»: Анатолий Локоть поблагодарил горожан за поддержку и доверие

сегодня 14:29 Политика 0 Коммент.

В двух сибирских регионах чаще всего теряются дети

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения «раздели» на набережной Новосибирска

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым сроком

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сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Серийного насильника разыскивают в Сибири

сегодня 13:12 Хроника 0 Коммент.

«Вы можете опереться на мою поддержку»: губернатор поздравил мэра Новосибирска с вступлением в должность

сегодня 12:57 Политика 0 Коммент.

Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш

сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

«Сушите штаны, уважаемый»: конфликт депутата горсовета Новосибирска Дамаева и чиновника администрации Михайлова начался в соцсети

сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Мэр Новосибирска вступил в должность

сегодня 12:25 Политика 0 Коммент.

Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Фура снесла автомобиль Яндекс.Такси в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Омске

сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городе

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер

сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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