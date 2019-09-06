«Сибирь» – «Ак Барс»: фотоотчёт о матче

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«Сибирь» – «Ак Барс»: фотоотчёт о матчеНовосибирские хоккеисты неожиданно легко обыграли трёхкратного обладателя Кубка Гагарина
Рубрика: спорт
24.09.2019 11:26
фотографии Дениса Винокурова
ХК «Сибирь» провёл третью домашнюю игру подряд и снова смог победить. В очередном матче регулярного чемпионата в Новосибирске был обыгран казанский «Ак Барс». Счет матча – 4:2. В составе хозяев хет-трик оформил Данил Романцев. Самые яркие моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.
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Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
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