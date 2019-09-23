«Сибирь» – «Нефтехимик»: фотоотчёт о матче

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«Сибирь» – «Нефтехимик»: фотоотчёт о матчеХоккейный клуб из Новосибирска одержал вторую победу подряд
Рубрика: общество, спорт
07.10.2019 15:03
фотографии Дениса Винокурова
ХК «Сибирь» начал домашнюю серию матчей с уверенной победы над «Нефтехимиком». В составе новосибирской команды отличились Александр Торченюк, Александр Шаров, Микаэль Руохомаа, Илья Морозов. Вторая победа подряд позволила команде закрепиться в группе лидеров Восточной конференции КХЛ. Самые яркие моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования
«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске
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