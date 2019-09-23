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«Сибирь» – «Нефтехимик»: фотоотчёт о матче

Хоккейный клуб из Новосибирска одержал вторую победу подряд
Рубрика: общество, спорт

07.10.2019 15:03

фотографии Дениса Винокурова

ХК «Сибирь» начал домашнюю серию матчей с уверенной победы над «Нефтехимиком». В составе новосибирской команды отличились Александр Торченюк, Александр Шаров, Микаэль Руохомаа, Илья Морозов. Вторая победа подряд позволила команде закрепиться в группе лидеров Восточной конференции КХЛ. Самые яркие моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.

Теги: хоккей спорт женщины ХК «Сибирь»

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Лента новостей

Предложить новость

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

ГИБДД опубликовало видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Анна Терешкова назначена вице-мэром Новосибирска

сегодня 14:55 Политика 0 Коммент.

Суд рассмотрит продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопада

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области совершила двойное убийство

сегодня 10:38 Хроника 0 Коммент.

Центр помощи погорельцам сгорел в Новосибирске

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

Юный новосибирец выжил после столкновения с поездом

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске

сегодня 09:17 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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