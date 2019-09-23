«Сибирь» – «Динамо» (Москва): фотоотчёт о матче

Прошедший хоккейный матч был посвящён памяти Самвела Мнацяна, скончавшегося от рака

фотографии Дениса Винокурова

В понедельник, 7 октября, новосибирские хоккеисты одержали третью победу подряд. В этот раз они выиграли с минимальным счётом 1:0. Шайбу в начале первой двадцатиминутки забил Алексей Яковлев. И до конца игры цифры на табло не изменились. Сейчас ХК «Сибирь» находится на пятом месте в турнирной таблице.