«Сибирь» – «Динамо» (Москва): фотоотчёт о матче

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Рубрика: общество, спорт
08.10.2019 15:38
фотографии Дениса Винокурова
В понедельник, 7 октября, новосибирские хоккеисты одержали третью победу подряд. В этот раз они выиграли с минимальным счётом 1:0. Шайбу в начале первой двадцатиминутки забил Алексей Яковлев. И до конца игры цифры на табло не изменились. Сейчас ХК «Сибирь» находится на пятом месте в турнирной таблице.
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Лента новостей
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