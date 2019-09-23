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«Сибирь» – «Барыс»: фотоотчёт о матче«Барыс» прервал серию из трёх побед «Сибири»
Рубрика: общество, спорт
14.10.2019 14:13
фотографии Дениса Винокурова
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Барысом» прошёл в минувшую пятницу, 11 октября. Сибиряки пропустили первую шайбу во второй двадцатиминутке. Затем гости из Казахстана увеличили разрыв в начале последнего периода. Счёт на табло после финальной сирены – 2:0.
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Лента новостей
Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба
Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве
В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»
Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене
Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор
Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске
Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны
Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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