Девичник в SPA

Лекарство от осенней депрессии найдено

Фотографии Эдуарда Калашникова

Осень – время хандры. Световой день неизбежно сокращается, температура падает, меняется пейзаж за окном. Грустно. Хочется убежать в тёплые края, туда, где хорошо и тепло. В воздухе соль, тихо шепчет вода, зовёт к себе море. Вот только отпуск уже закончился, и от этого ещё печальнее. Как сделать себе подарок, выделив всего несколько часов в день, и вернуть хорошее настроение? Есть проверенный способ. SPA!

Четыре девушки решили устроить необычный девичник. Как в хороших европейских фильмах, они отправились в SPA, чтобы подарить себе райское наслаждение. Шум воды, солёный бриз и даже кусочек моря можно найти совсем близко.

Первый визит всегда очень важен – новые впечатления бесценны. Они или влюбляют тебя, или нет. Девушек внешний вид SPA заинтересовал. Аквариум с экзотическими рыбками, приглушённая музыка, мягкий свет, попадаешь в уютный уголок, где сразу пропадает чувство времени. Хочется испытать всё, побывать в каждом уголке. Стать частью этой гармонии.

Девушки начали с соляной градирни, где можно удобно расположиться на шезлонгах и подышать полезными минеральными испарениями. Градирню посещают спортсмены, чтобы восстановить лёгкие после изнурительных тренировок. Городским жителям необходимо хотя бы раз в неделю очищать дыхательные пути. Это поможет снять головную боль, насытить кровь кислородом.







Анастасия:

«Здесь так хорошо. Журчит вода, легко дышать… Я бы уснула на этом удобном лежаке. Мне очень нравится!»

Словно крылья за спиной выросли, шутят девушки. Необычайная лёгкость после всего 15 минут в градирне. Если так, то нужно и в пещеру соляную заглянуть. Тут всё совсем по-другому. Воздух другой, настроение создаётся световыми коллажами, и лежаки ко сну не располагают. Девушкам захотелось двигаться, пошёл прилив сил.







В SPA хочется отвлечься и согреться. Они славятся массажами и расслабляющими банями. С какой начать? Самой горячей или мягкой? Девушки решили с самой интересной. Это Хромосауна. Здесь яркие ароматы трав, приятный пар и цветотерапия. Расслабление на новом уровне. Отдых в этой бане ускоряет обмен веществ и процессы омоложения. Девушки признались – это очень важно, всем хочется быть юными и стройными, при этом не потеть при высокой температуре, а наслаждаться мягкими красками и ароматами.











Анастасию впечатлила Угольная парная. Дизайном и ароматом. Девушка призналась – такого ещё не видела и была приятно удивлена.







Отдых во время отдыха? Да! В SPA Контраст можно прилечь там, где нравится.

Алла оценила купель. Она самая первая окунулась после парной. Контрастные процедуры – это прелесть SPA, можно пройти всего пару шагов и… отдаться другим ощущениям. Для упругости кожи.







Всем хотелось оценить уникальную для Новосибирска Янтарную баню. За Уралом она единственная! Её придумали, зная лечебный секрет янтаря – омоложение. Как же приятно лежать на тёплом янтаре, призналась Наталья, тем более если с тобой индивидуально работает парильщик. В ход идут масла, веники и ароматы. Можно отключить голову от повседневных хлопот и насладится каждой клеточкой тела. Это время для себя.







Каминное пространство SPA Контраст впечатляет. Кресла-коконы поглотили красавиц надолго. Обсудили, сколько нового скрывается за таким простым «походом в баню».







Татьяна сразу призналась, что ей в СПА больше хочется индивидуальных процедур. Массаж – то, что ей нужно. Здесь есть полный комплекс: оздоровительный, лимфодренажный, аппаратный и даже гидромассаж «АкваТорнадо». Такая процедура единственная в городе. Она даёт эффект коррекции контуров тела, легкий пилинг без неприятных ощущений. Девушки назвали эту чудо-ванну «джакузи наоборот».







Бесконтактное парение? Это как? А вот так. Всем понравилось, настроение поднялось на новый уровень. Интересный опыт. Новые ощущения.







Хаммамами красавиц не удивишь, разве что Расулом. Это особый вид марокканской бани, где каждая девушка может выбрать для себя соль, грязь или глину. Прогреться, смыть с себя все проблемы, очиститься. Это место стало общим фаворитом. Грязетерапия – не только приятный ритуал, но и целебная процедура для лица и тела.







На финал – заплыв в солёной воде, идентичной по составу той, за удовольствием поплавать в которой все летают в жаркие страны. Приятное открытие. Достаточно приехать в Краснообск.







Чаепитие – особая церемония. Можно перевести дух, собраться с мыслями и получить свежий глоток впечатлений от дня, проведённого в уютном месте и тёплой компанией. Приятная усталость добавляет ощущений.







Сюда точно захочется вернуться, признаются девушки, и сделать открытия, которые ускользнули в первый раз. SPA Контраст отлично подходит, чтобы отметить день рождения женской компанией или встретиться с подругами. Здесь можно поболтать, отдохнуть и перекусить после приятных ритуалов красоты.

СПА КОНТРАСТ

Улица Восточная, 29, р. п. Краснообск

+7 (383) 217-44-53

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Валерия Чернышева

журналист Автор