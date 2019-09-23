«Сибирь» – «Витязь»: фотоотчёт о матче

Лента новостейПредложить новость
Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии
Прокуратура нашла нарушения в работе подразделения новосибирского МЧС
Два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина
Талантливых детей ищут в Новосибирске тренеры хореографической академии Бориса Эйфмана
Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снег
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Сибирь» – «Витязь»: фотоотчёт о матчеДве минуты, которые решили всё
Рубрика: общество, спорт
24.10.2019 10:51
фотографии Дениса Винокурова
Хоккейный клуб «Сибирь» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги уверенно обыграл одного из лидеров регулярного чемпионата – подмосковный «Витязь». Решающего преимущества новосибирцы добились в начале второго периода, когда в течение двух минут в составе хозяев отличились Дмитрий Саюстов и Юкка Пелтола. Затем ещё одну шайбу забросил Микаэль Руохомаа. Гости смогли ответить лишь одним точным броском, а в концовке встречи Виктор Комаров вновь сделал счёт крупным. Самые интересные моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.
Комментарии
Лента новостей
Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии
Прокуратура нашла нарушения в работе подразделения новосибирского МЧС
Два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина
Талантливых детей ищут в Новосибирске тренеры хореографической академии Бориса Эйфмана
Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снег
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Жизнь после эйджизма
Старикам тут место: бабушки обгоняют молодых атлетов...
Новости по теме
Популярное