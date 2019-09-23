«Сибирь» – «Витязь»: фотоотчёт о матче

Две минуты, которые решили всё

фотографии Дениса Винокурова

Хоккейный клуб «Сибирь» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги уверенно обыграл одного из лидеров регулярного чемпионата – подмосковный «Витязь». Решающего преимущества новосибирцы добились в начале второго периода, когда в течение двух минут в составе хозяев отличились Дмитрий Саюстов и Юкка Пелтола. Затем ещё одну шайбу забросил Микаэль Руохомаа. Гости смогли ответить лишь одним точным броском, а в концовке встречи Виктор Комаров вновь сделал счёт крупным. Самые интересные моменты матча – в фотоотчёте Сиб.фм.