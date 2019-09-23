Исчезнувший

Поиски пропавшего подростка продолжались, пока была надежда

Фотографии предоставлены участниками поисков

В субботу, 26 октября, волонтёры выдвинулись на поиски пропавшего несколькими днями ранее бердского подростка Жени Шуршилина. Десятки волонтёров отряда «Лиза Алерт» и добровольные помощники приехали в Бердск. К ним присоединились и корреспонденты Сиб.фм — Никита Минин и Эмиль Фукс. Хроника работы отряда — в их совместном материале.

За окном автомобиля проносятся деревья. Из динамиков льётся оперная музыка. Дворники машины еле успевают справляться с мокрым снегом, падающим на лобовое стекло. Ещё пару минут — и такси доставит меня к месту сбора.





«Зачем вам в такую глушь ехать?» — спрашивает водитель.

«На поиски пропавшего 14-летнего мальчика. Знаете, все местные СМИ о нём пишут», — кратко отвечаю я.

Решил не уточнять, что, судя по сообщениям волонтёров и следователей, возможно, едем мы уже на поиски тела. Ведь мальчика не могут найти уже пятый день. Но всё-таки ещё есть надежда, что всё может закончиться хорошо.

«А, слышал. В такую погоду смотрите сами в лесу не заблудитесь», — то ли юморит, то ли действительно беспокоится за меня таксист.

Штаб поискового отряда «Лиза Алерт» видно издалека: много автомобилей, натянутые между ними палатки и люди в ярких оранжевых жилетах.





Наверное, по моему виду сразу понятно, что я впервые еду помогать искать человека в лесу, потому что координатор, присвистнув, спрашивает, нет ли у меня с собой какой-нибудь сменной одежды и… скотча.

«Скотча?», — удивляюсь я.

«Чтобы замотать обувь и нижнюю часть штанин. А то обувка промокнет насквозь», — объясняет координатор.

Сначала обязательная регистрация, чтобы знать, сколько человек находится в лесу. Решают прикрепить меня к более опытному волонтёру, который по ходу дела объяснит, что нужно делать. Все очень дружелюбны, и никто не закатывает глаза, когда говорю, что работаю журналистом и собираюсь не только помогать в поисках, но и написать потом об этом репортаж.







«Сегодня у нас задача — прочесать три района. Это лес, берег реки и кладбище. Проводим "прочёс на лежачего". Но сразу говорю, это вовсе не значит, что мы ищем "груз 200" — просто необходимо исключить этот вариант», — говорит координатор «Лизы Алерт» Игорь Бахарев, больше известный как Бахарь.

Следующий час заняла техническая часть подготовки к поискам. Новичкам, которых было большинство, объясняли элементарные правила пользования компасом, поиска «по квадратам» и поведения в лесу. В стороне поисковик с позывным Тундра уже развела костёр. В ожидании начала «задачи» предлагают погреться у костра и выпить горячего чаю. Кто-то привёз термос с кофе, кто-то горячие блинчики (чему все особенно были рады), а кто-то прихватил с собой конфеты.

Одна из женщин рассказывает, что её сын учился с пропавшим мальчиком.

«Он всегда такой тихий, спокойный был. Замкнутый, молчаливый мальчик. У него было буквально два-три друга близких. Когда он был в первом классе, у него мама умерла. Тогда он вообще буквально замолчал», — вспоминает доброволец.







Такие же, как я, обычные люди, приехавшие помочь, собрались вокруг огня. Много местных — из Бердска. Земляки парня приняли эту историю особенно близко к сердцу. Но и новосибирцев она не оставила равнодушными.



Лучше не думать. О поисках Ирины Синельниковой и сотнях неравнодушных волонтёров

«Я вот спрашиваю у своего сына Саши, что могло случиться с Женей. Он мне начал рассказывать про жизнь подростков, как у них все эти понятия работают. С кого-то деньги собирают, просто унижают. Но я была в шоке, когда узнала, что такое "пояснить за шмот". То есть если ты не так одет, то тебя могут попросту избить», — рассказывает Тундра.

Несмотря на причину сбора, все держатся бодро, пытаются шутить. Мне кажется, это от стресса. И для того, чтобы просто отогнать мрачные мысли и поддержать в себе веру в хороший финал.

«Знаешь, у нас не принято рассуждать о причинах, по которым подросток мог уйти из дома.

Проблемы в школе, с друзьями, в семье — это всё не имеет для нас значения.

Если координатор посчитает нужным предоставить нам какую-то информацию, полезную для поиска, то он нам даст её», — говорит опытный доброволец «Лизы Алерт» Анна.

«В лесу нашли шалаш. Сделан на быструю руку, неумело», — передаёт по рации человек из леса.

Все замерли и притихли. Мог ли мальчик специально уйти из дома и построить временное жилище в чаще среди деревьев и кустарников? Координатор спешит объяснить, что шалашей в лесу много: просто любители тихого отдыха и грибники строят их, чтобы побыть наедине с природой. Этот, может быть, ещё с лета остался.

«Я приехала сюда, чтобы привезти еды и поучаствовать в поисках. Увидела клич в интернете, не смогла пройти мимо. У меня у самой дочь 13 лет.

Не представляю, что сейчас переживает отец парня. Я бы с ума сошла.

Недавно прошёл слух, что его нашли, просто он заигрался в игру "Пропади на 24 часа". Но это неправда, иначе бы мы тут не сидели сейчас», — рассказывает одна из участниц поисков Лидия, когда я подсаживаюсь к ней у костра.

Приезжает машина. Говорят, что надо уже ехать, меня ждут. Водитель по дороге сообщает, что поиски в лесу — это проверка версии правоохранителей. Вроде бы есть информация, что мальчик мог уйти в чащу и сделать с собой что-то плохое.







Еще две-три минуты ухабистой дороги — и мы на месте, передо мной стоят четыре человека. Две женщины и два мужчины. Все одеты по-зимнему, в пуховиках, с большими рюкзаками за спиной. Несмотря на свою тёплую куртку, шапку, перчатки и горнолыжные штаны, по сравнению с ними чувствую себя максимально не подготовленным. Внезапно откуда-то выбегает нечто на четырёх лапах и несётся ко мне. Собака.

«Не пугайся, она добрая. Её Рига зовут, а я Женя», — говорит хозяйка овчарки.

Остальные тоже представились. Кроме Жени в команду вошли Слава и Наташа. Самый главный, кто отвечает за нас всех, — Евгений по прозвищу Голландец. Мы выстраиваемся в линейку лицом к лесу. Держаться нужно друг от друга на расстоянии пяти метров. Как только все готовы, мы выдвигаемся на поиски мальчика.

Первые сто метров даются легко, но дальше лес превращается в непролазный терновник. Деревья норовят своими сухими ветками расцарапать лицо и выколоть глаза. Под ногами тебя поджидают коварные ловушки в виде ям и поваленных деревьев. По ходу волонтёры делятся маленькими хитростями: обходить препятствия лучше всегда с правой стороны — так проще потом вернуться на намеченную траекторию.

Вокруг ничего не видно из-за выпавшего снега: приходится быть внимательнее и просматривать каждый бугорок, который на деле оказывается кучей листьев. Когда мы выходим на открытую местность, Голландец даёт команду развернуться. Перестраиваемся. Теперь зигзагом проверяем другую часть выделенного нам квадрата. Позади слышен вскрик:

«Ничего страшного, я просто запнулась», — говорит появившаяся Женя.

Идём дальше. Через несколько метров Голландец даёт команду остановиться: «Я один вижу сооружение прямо по курсу?».

И правда: среди деревьев виднеется белая от снега крыша небольшого домика. Хижина в лесу. Может, заблудившийся подросток находится там? Слава идёт проверять. Мучительнее всего ожидание, когда кажется, что вот-вот поиски подойдут к концу.

«Увы, там пусто».

Деревья, деревья, деревья. Ничего, кроме деревьев. Ноги заплетаются от усталости: мы уже больше трёх часов бродим по этому лесу. Списываемся в WhatsApp с коллегой Эмилем. Его группа из восьми человек отправилась прочёсывать Бердское городское кладбище.

«Задача простая: пока не прочешем всё кладбище вдоль и поперёк, никуда отсюда не уедем», — поставил им цель координатор Андрей.

Сильный снегопад, видимость упала почти до нуля. Мокрый снег промочил всю одежду, рюкзаки и их содержимое. Но никто не жалуется, терпят.

«Я тут недавно узнала, что маму Жени похоронили здесь десять лет назад. Жутковато немного», — разговорилась одна из участниц группы.

На схеме, которая висит возле главного входа, кладбище выглядит довольно просто. На деле всё оказалось сложнее.







Условно территорию можно разделись на две части — захоронения, за которыми регулярно ухаживают родственники? и могилы неопознанных людей. Последние поросли высокой травой, а рядом с ними находятся ямы, которые недавно выкопали. Каждый мешок с мусором, подозрительно высокий куст, возвышение, яму — поисковики проверили все возможные варианты.

«Надеюсь, мы здесь его не найдём сегодня.

Надеюсь, вообще никто сегодня его не найдёт и окажется, что он просто куда-то уехал далеко на поезде!

Как же хочется в это верить!» — говорит ещё одна участница группы.

Через некоторое время от них приходит информация. Поиски на кладбище закончены. Результата нет.

А тем временем солнце начинает опускаться к горизонту. Свою задачу мы тоже выполнили и свой участок леса прошерстили вдоль и поперёк. Однако чувствуется, что все расстроены, так как не удалось отыскать мальчика. Пора возвращаться в штаб.

«Я думала, мы до речки дойдём», — произносит выбившаяся из сил Наташа.

«Нет, там уже не наша задача», — отвечает Слава.

Нам жаль, что нет никакого результата.







«Ничего, отсутствие новостей — тоже хорошие новости», — с ободряющей улыбкой говорит Голландец.

***

Тело Жени Шуршилина полицейские обнаружили на следующий день, 27 октября, на берегу реки в районе санатория «Рассвет». По предварительным данным, 14-летний мальчик свёл счёты с жизнью.



Никита Минин

журналист Автор