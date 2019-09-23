ХК «Сибирь» — «Автомобилист» (Екатеринбург): фотоотчёт о матче

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ХК «Сибирь» — «Автомобилист» (Екатеринбург): фотоотчёт о матчеПобедная серия продолжается
Рубрика: общество, спорт
31.10.2019 09:34
ФОТОГРАФИИ ДЕНИСА ВИНОКУРОВА
Вторая половина октября складывается для ХК «Сибирь» очень удачно. Новосибирская команда победила в пятом матче подряд. В очередном туре со счётом 3-0 был разгромлен «Автомобилист» из Екатеринбурга. В составе «Сибири» голы забили Никита Михайлов, Юкка Пелтола и Данил Романцев. Ещё одно приятное статистическое достижение — финский вратарь Харри Сятери вновь завершил матч без пропущенных шайб. Самые интересные моменты этой игры — в фотоотчёте Сиб.фм.
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