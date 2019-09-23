«Сибирь» — ЦСКА (Москва): фотоотчёт о матче

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«Сибирь» — ЦСКА (Москва): фотоотчёт о матчеНовосибирский клуб обыграл лидера КХЛ и действующего обладателя Кубка Гагарина
Рубрика: общество, спорт
01.11.2019 10:56
фотографии Дениса Винокурова
Хоккейный клуб из Новосибирска продолжает октябрьскую победную серию. 31 октября, в канун Хеллоуина, «Сибирь» встретилась с московским ЦСКА. Болельщиков ждала пугающая атмосфера демонического праздника до матча и счастливый финал. Пропустив первыми, новосибирцы смогли за считанные секунды отыграться, а затем переломили ход игры и довели её до победы со счётом 2-1. В составе «Сибири» отличились Юусо Пуустинен и Владимир Первушин. Ворота защищал финский вратарь Харри Сятери. Самые интересные моменты вечера большого хоккея — в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов
Следком проверит школу в Новосибирске, где сверстники избили одноклассника
В Томске прекращено дело против ударившего автомобиль из-за щенка подростка
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ДТП с участием фуры заблокировало движение транспорта в Новосибирске
Убийство ребёнка в детском саду взял под личный контроль глава Следкома
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