«Сибирь» — ЦСКА (Москва): фотоотчёт о матче

Новосибирский клуб обыграл лидера КХЛ и действующего обладателя Кубка Гагарина

фотографии Дениса Винокурова

Хоккейный клуб из Новосибирска продолжает октябрьскую победную серию. 31 октября, в канун Хеллоуина, «Сибирь» встретилась с московским ЦСКА. Болельщиков ждала пугающая атмосфера демонического праздника до матча и счастливый финал. Пропустив первыми, новосибирцы смогли за считанные секунды отыграться, а затем переломили ход игры и довели её до победы со счётом 2-1. В составе «Сибири» отличились Юусо Пуустинен и Владимир Первушин. Ворота защищал финский вратарь Харри Сятери. Самые интересные моменты вечера большого хоккея — в фотоотчёте Сиб.фм.