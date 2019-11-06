Вечный огонь

Фотоотчёт с торжественной церемонии на Монументе Славы в Новосибирске

Фотографии Алексея Чистякова

В Новосибирске состоялась церемония зажжения Вечного огня в Сквере Славы. Чашу на мемориале, посвящённом памяти погибших в Великой Отечественной войне, пришлось временно закрыть из-за реставрационных работ. После их завершения Пост № 1 снова действует. Огонь был зажжён в Москве – на Могиле неизвестного солдата в Александровском саду Кремля. Затем его самолётом доставили в Новосибирск и провезли через весь город. Как проходила торжественная церемония – смотрите в фотоотчёте Сиб.фм.