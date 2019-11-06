Вечный огонь

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Вечный огоньФотоотчёт с торжественной церемонии на Монументе Славы в Новосибирске
Рубрика: общество
08.11.2019 11:52
Фотографии Алексея Чистякова
В Новосибирске состоялась церемония зажжения Вечного огня в Сквере Славы. Чашу на мемориале, посвящённом памяти погибших в Великой Отечественной войне, пришлось временно закрыть из-за реставрационных работ. После их завершения Пост № 1 снова действует. Огонь был зажжён в Москве – на Могиле неизвестного солдата в Александровском саду Кремля. Затем его самолётом доставили в Новосибирск и провезли через весь город. Как проходила торжественная церемония – смотрите в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
«Мама убьёт»: новосибирский врач-психотерапевт рассказала о причинах детских суицидов
Обновлённая лаборатория областного наркодиспансера открылась в Новосибирске
Прокуратура начала проверку после смерти 11-летней школьницы в Новосибирске
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