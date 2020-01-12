Уложат на лопатки
В Новосибирске проходит Чемпионат России по греко-римской борьбе
Фотографии Дениса Винокурова
Лучшие российские представители одного из самых древних видов спорта собрались под крышей новосибирского Экспоцентра, чтобы выявить лучших в каждой весовой категории. Соревнования являются частью отбора на предстоящую в 2020 году Олимпиаду. Однако некоторые спортсмены, в том числе самый титулованный из действующих новосибирских борцов греко-римского стиля двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, от участия в турнире освобождены.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают