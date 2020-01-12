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Уложат на лопатки

В Новосибирске проходит Чемпионат России по греко-римской борьбе

сегодня 10:29

Фотографии Дениса Винокурова

Лучшие российские представители одного из самых древних видов спорта собрались под крышей новосибирского Экспоцентра, чтобы выявить лучших в каждой весовой категории. Соревнования являются частью отбора на предстоящую в 2020 году Олимпиаду. Однако некоторые спортсмены, в том числе самый титулованный из действующих новосибирских борцов греко-римского стиля двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, от участия в турнире освобождены.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

Теги

спорт
Новосибирск Экспоцентр
борьба
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