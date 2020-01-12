Крещенское воскресенье
Тысячи новосибирцев проводят это воскресенье, 19 января, соблюдая главные православные традиции; в день Крещения Господня принято окунаться в купели и пить освящённую воду.
Самые отважные ещё затемно погрузились в иордани — в Новосибирской области организовано 40 площадок для купания. При этом очереди к купелям не уменьшаются: на смену одним ныряльщикам тут же приходят другие. Сибиряки с молитвой на устах окунаются в ледяную воду, крестятся и спешат согреваться горячим чаем.
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