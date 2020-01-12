Окунуться, перекреститься: самые живые кадры с ночного погружения в купели в Новосибирске

В Крещение в Новосибирской области действуют 40 официально разрежённых купелей; у иорданей дежурят медики, спасатели и, конечно, фотографы Сиб.фм.

сегодня 12:03 Поделиться

Фото Дениса Виновкурова

Десятки верующих приехали к знаменитому святому источнику в посёлке Ложок в Искитимском районе этой ночью. Погрузиться в освящённую воду, наравне с мужчинами, спешили женщины и даже дети.

Те же, кто не рискнул нырнуть в купель, жгли свечи и набирали святую воду — она, считается, обладает исцеляющими свойствами.