Mayhem под землёй
В Новосибирске состоялось выступление родоначальников норвежской блэк-метал-сцены
Фото Олега Степанова
В лофт-парке «Подземка» прошёл концерт норвежской блэк-метал-группы Mayhem. Просто назвать её скандально известной – значит, по сути, не сказать ничего.
Скандинавский коллектив знаменит не только своими музыкальными новациями, но и бурной деятельностью участников в ранние годы творчества. Достаточно отметить, что они участвовали в поджогах христианских церквей, а в начале 90-х группа вынужденно прекратила своё существование после самоубийства солиста и убийства гитариста другим членом коллектива, который за это, естественно, на долгие годы отправился в тюрьму.
После возрождения Mayhem в новом составе норвежцы отошли от радикальных противозаконных действий, сосредоточились непосредственно на музыке и по сей день успешно выступают в разных странах.
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