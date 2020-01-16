Mayhem под землёй

В Новосибирске состоялось выступление родоначальников норвежской блэк-метал-сцены

сегодня 14:29 Поделиться

Фото Олега Степанова

В лофт-парке «Подземка» прошёл концерт норвежской блэк-метал-группы Mayhem. Просто назвать её скандально известной – значит, по сути, не сказать ничего.

Скандинавский коллектив знаменит не только своими музыкальными новациями, но и бурной деятельностью участников в ранние годы творчества. Достаточно отметить, что они участвовали в поджогах христианских церквей, а в начале 90-х группа вынужденно прекратила своё существование после самоубийства солиста и убийства гитариста другим членом коллектива, который за это, естественно, на долгие годы отправился в тюрьму.

После возрождения Mayhem в новом составе норвежцы отошли от радикальных противозаконных действий, сосредоточились непосредственно на музыке и по сей день успешно выступают в разных странах.