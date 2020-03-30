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Новосибирцы выбирают между весенним солнцем и самоизоляцией

вчера 22:30

Фото Дениса Винокурова

Тёплые выходные в Новосибирске поставили горожан перед нелёгким выбором – по традиции провести первый погожий апрельский уик-энд на открытом воздухе или последовать рекомендациям властей и остаться дома. Фотокорреспондент Сиб.фм вышел на улицы города (соблюдая все меры предосторожности) и убедился – с искушением солнцем справились далеко не все. При этом о соблюдении социального дистанцирования и использовании профилактических средств речь даже не идёт. Но всё-таки в излюбленных местах для прогулок в эти выходные было гораздо меньше новосибирцев, чем могло быть при такой погоде. Несколько десятков кадров с улиц, которые должны были быть пустыми – в фотоотчёте Сиб.фм.

Автор:
Александр Борисов
журналист

Теги

Новосибирск
самоизоляция

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