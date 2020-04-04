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Пустота под землёй

Обеспечение санитарных мер в новосибирском метрополитене

сегодня 07:00

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Количество пассажиров метро в Новосибирске сократилось в четыре раза по сравнению со средними показателями. Пассажиропоток составляет 70 тысяч человек в сутки. Ранее подземкой каждый день пользовались около 280 тысяч новосибирцев и гостей города. Несмотря на сокращение пассажиропотока, в метрополитене продолжают принимать повышенные меры санитарной безопасности. Ежедневно проводится влажная уборка всех поверхностей, в вагонах после смены проводится дезинфекция. Как выглядит метро сегодня – в фотографиях Дениса Винокурова.

Автор:
Александр Борисов
журналист

Теги

Новосибирский метрополитен
Мэрия Новосибирска
Новосибирск

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