Пустота под землёй

Обеспечение санитарных мер в новосибирском метрополитене

сегодня 07:00 Поделиться

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Количество пассажиров метро в Новосибирске сократилось в четыре раза по сравнению со средними показателями. Пассажиропоток составляет 70 тысяч человек в сутки. Ранее подземкой каждый день пользовались около 280 тысяч новосибирцев и гостей города. Несмотря на сокращение пассажиропотока, в метрополитене продолжают принимать повышенные меры санитарной безопасности. Ежедневно проводится влажная уборка всех поверхностей, в вагонах после смены проводится дезинфекция. Как выглядит метро сегодня – в фотографиях Дениса Винокурова.