Пасха в Новосибирске: тёмная ночь и светлый день Воскресения Христова

Торжественные богослужения состоялись без прихожан

сегодня 20:30 Поделиться

Фотографии Дениса Винокурова / Сиб.фм

В ночь на 19 апреля в храмах Новосибирска состоялись торжественные богослужения, посвящённые главному православному празднику. Пасхальные службы впервые с тёмных времён богоборчества прошли без прихожан. Все входы на территорию соборов были перекрыты. Поблизости дежурили наряды полиции. Трансляции можно было увидеть по ТВ и в интернете. Тем не менее, некоторые новосибирцы пришли к церквям, чтобы хотя бы со стороны посмотреть на это действо.

Утром в воскресенье верующим предоставили возможность освятить куличи и пасхальные яйца. Но даже при хорошей погоде желающих сделать это оказалось совсем немного.