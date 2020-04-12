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Пасха в Новосибирске: тёмная ночь и светлый день Воскресения Христова

Торжественные богослужения состоялись без прихожан

сегодня 20:30

Фотографии Дениса Винокурова / Сиб.фм

В ночь на 19 апреля в храмах Новосибирска состоялись торжественные богослужения, посвящённые главному православному празднику. Пасхальные службы впервые с тёмных времён богоборчества прошли без прихожан. Все входы на территорию соборов были перекрыты. Поблизости дежурили наряды полиции. Трансляции можно было увидеть по ТВ и в интернете. Тем не менее, некоторые новосибирцы пришли к церквям, чтобы хотя бы со стороны посмотреть на это действо.

Утром в воскресенье верующим предоставили возможность освятить куличи и пасхальные яйца. Но даже при хорошей погоде желающих сделать это оказалось совсем немного.

Автор:
Александр Борисов
журналист

Теги

Пасха 2020

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