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Закрытая репетиция

Парад Победы, перенесённый из-за коронавируса с традиционного 9 мая на 24 июня, в этом году впервые пройдёт без зрителей; репетицию шествия парадных коробок и военной техники тоже закрыли от посторонних глаз.

сегодня 16:33

Фото Алексея Чистякова

В этом году парад Победы в Новосибирске пройдёт без зрителей: из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие 24 июня можно будет увидеть только в трансляции. Генеральную репетицию – она состоялась в выходные – тоже максимально закрыли от людей.

Площадь имени Ленина и все прилегающие к ней улицы взяли в «силовое» кольцо: у металлических ограждений несколько часов дежурили сотрудники полиции и Росгвардии.

Тем не менее, фотокорреспондент Сиб.фм смог приблизиться к эпицентру событий. Смотрите, что из этого вышло.

Автор:
Александр Борисов
журналист

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Парад Победы

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