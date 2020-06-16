Закрытая репетиция

Парад Победы, перенесённый из-за коронавируса с традиционного 9 мая на 24 июня, в этом году впервые пройдёт без зрителей; репетицию шествия парадных коробок и военной техники тоже закрыли от посторонних глаз.

Фото Алексея Чистякова

В этом году парад Победы в Новосибирске пройдёт без зрителей: из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие 24 июня можно будет увидеть только в трансляции. Генеральную репетицию – она состоялась в выходные – тоже максимально закрыли от людей.

Площадь имени Ленина и все прилегающие к ней улицы взяли в «силовое» кольцо: у металлических ограждений несколько часов дежурили сотрудники полиции и Росгвардии.

Тем не менее, фотокорреспондент Сиб.фм смог приблизиться к эпицентру событий. Смотрите, что из этого вышло.