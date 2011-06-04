Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Парад, смирно!

Более 2 тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем по центральной площади Новосибирска

сегодня 08:23

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 24 июня в Новосибирске. Из-за сложной эпидемиологической ситуации мероприятие было закрыто для зрителей, однако региональные СМИ вести прямые трансляции с главной площади сибирской столицы.

Работал на месте и фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов: ему удалось запечатлеть и стройные ряды военных, и мощь наземной техники. Делимся лучшими кадрами с этого исторического парада.

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

Парад Победы

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221434
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117567
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109512
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104079
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100830
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97275
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95557
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата