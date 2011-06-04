Парад, смирно!

Более 2 тысяч военнослужащих и 75 единиц техники прошли торжественным маршем по центральной площади Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 24 июня в Новосибирске. Из-за сложной эпидемиологической ситуации мероприятие было закрыто для зрителей, однако региональные СМИ вести прямые трансляции с главной площади сибирской столицы.

Работал на месте и фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов: ему удалось запечатлеть и стройные ряды военных, и мощь наземной техники. Делимся лучшими кадрами с этого исторического парада.