Конец самоизоляции
В Новосибирске отменили главное ограничение по коронавирусу
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
С 1 июля в Новосибирской области снят режим всеобщей самоизоляции. С конца марта жителям региона формально разрешалось выходить из дома только до ближайшего магазина, за лекарствами, для выноса мусора и выгула домашних животных, а также для поездок на работу. В течение последних месяцев ограничения постепенно ослабляли, нарушителей режима почти перестали штрафовать, но официально право неограниченных передвижений вернулось только сейчас. Фотограф Сиб.фм запечатлел первый день коронавирусной свободы.
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