Конец самоизоляции

В Новосибирске отменили главное ограничение по коронавирусу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 1 июля в Новосибирской области снят режим всеобщей самоизоляции. С конца марта жителям региона формально разрешалось выходить из дома только до ближайшего магазина, за лекарствами, для выноса мусора и выгула домашних животных, а также для поездок на работу. В течение последних месяцев ограничения постепенно ослабляли, нарушителей режима почти перестали штрафовать, но официально право неограниченных передвижений вернулось только сейчас. Фотограф Сиб.фм запечатлел первый день коронавирусной свободы.