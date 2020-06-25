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Конец самоизоляции

В Новосибирске отменили главное ограничение по коронавирусу

сегодня 15:01

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 1 июля в Новосибирской области снят режим всеобщей самоизоляции. С конца марта жителям региона формально разрешалось выходить из дома только до ближайшего магазина, за лекарствами, для выноса мусора и выгула домашних животных, а также для поездок на работу. В течение последних месяцев ограничения постепенно ослабляли, нарушителей режима почти перестали штрафовать, но официально право неограниченных передвижений вернулось только сейчас. Фотограф Сиб.фм запечатлел первый день коронавирусной свободы.

Автор:
Александр Борисов
журналист

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