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Выборы депутатов в Новосибирске

В Новосибирске проходит Единый день голосования

сегодня 18:12

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 13 сентября проходит третий день голосования. Жители города продолжают выбирать депутатов горсовета и заксобрания следующего созыва. Новые законодатели будут заседать в течение пяти лет. На избирательных участках можно находиться только в масках, голосующим выдают индивидуальные ручки. Также там есть антисептики и одноразовые перчатки. На участках работают более пяти тысяч наблюдателей. Самые активные избиратели оказались в Калининском, Железнодорожном и Советском районах. Одна из самых низких явок была зафиксирована в Ленинском районе.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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