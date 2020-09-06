Выборы депутатов в Новосибирске

В Новосибирске проходит Единый день голосования

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 13 сентября проходит третий день голосования. Жители города продолжают выбирать депутатов горсовета и заксобрания следующего созыва. Новые законодатели будут заседать в течение пяти лет. На избирательных участках можно находиться только в масках, голосующим выдают индивидуальные ручки. Также там есть антисептики и одноразовые перчатки. На участках работают более пяти тысяч наблюдателей. Самые активные избиратели оказались в Калининском, Железнодорожном и Советском районах. Одна из самых низких явок была зафиксирована в Ленинском районе.