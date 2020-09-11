Яшкин против «Сибири»
Новосибирский хоккейный клуб обыграл один московский нападающий
Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм
ХК «Сибирь» завершил домашнюю серию игр КХЛ досадным поражением от столичного «Динамо». Новосибирцы за неполную неделю провели четыре матча. Две победы подряд позволяли надеяться на продолжение успешной серии, однако надежды сибирских болельщиков разрушил один игрок московского клуба. Дмитрий Яшкин оформил хет-трик и обеспечил гостям победу со счётом 4:2. Ещё одну шайбу бело-голубых забросил Даниил Тарасов. В составе «Сибири» отличились Егор Миловзоров и Виталий Меньшиков.
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