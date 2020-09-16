Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Осенний дресс-код

Природа и люди в Новосибирске переодеваются в яркие наряды

вчера 22:43

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирск пришла «осенняя пора, очей очарованье». Деревья и кустарники меняют однотонные тона на яркие краски. Заметно меняется и гардероб жителей. Если в летнюю жару большинство отдаёт предпочтение светлым нарядам, а зимой в городе доминируют тёмные куртки и пуховики, то осенью фасоны и цвета гораздо разнообразнее. Сколько всё это продлится, зависит исключительно от погоды. В середине сентября всегда хочется верить, что осень будет долгой и тёплой.

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

90144
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23612
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19536
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18445
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17816
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17459
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля
17407
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника