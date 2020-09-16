Осенний дресс-код

Природа и люди в Новосибирске переодеваются в яркие наряды

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирск пришла «осенняя пора, очей очарованье». Деревья и кустарники меняют однотонные тона на яркие краски. Заметно меняется и гардероб жителей. Если в летнюю жару большинство отдаёт предпочтение светлым нарядам, а зимой в городе доминируют тёмные куртки и пуховики, то осенью фасоны и цвета гораздо разнообразнее. Сколько всё это продлится, зависит исключительно от погоды. В середине сентября всегда хочется верить, что осень будет долгой и тёплой.