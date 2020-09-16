«Кросс нации – 2020» в Новосибирске

Всероссийский день бега прошел в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 19 сентября состоялся «Кросс нации – 2020». В этом году мероприятие было посвящено 75-летию победы в Великой отечественной войне. Массовый забег прошел на Михайловской набережной. В кроссе приняли участие более 600 человек. Сибиряки бежали две дистанции: 5000 метров и 10000 метров. В этот раз погода не была милостива к участникам: было пасмурно и ветрено. Самый лучший результат в дистанции 5000 метров: 15 минут и 13 секунд. Самый лучший результат в дистанции 10000 метров: 31 минута и 53 секунды.