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«Кросс нации – 2020» в Новосибирске

Всероссийский день бега прошел в Новосибирске

сегодня 17:10

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 19 сентября состоялся «Кросс нации – 2020». В этом году мероприятие было посвящено 75-летию победы в Великой отечественной войне. Массовый забег прошел на Михайловской набережной. В кроссе приняли участие более 600 человек. Сибиряки бежали две дистанции: 5000 метров и 10000 метров. В этот раз погода не была милостива к участникам: было пасмурно и ветрено. Самый лучший результат в дистанции 5000 метров: 15 минут и 13 секунд. Самый лучший результат в дистанции 10000 метров: 31 минута и 53 секунды.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

новосибирск
кросс наций
забег

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