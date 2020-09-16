Новый сезон
НОВАТ представил первую постановку после полугодового перерыва
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Новосибирский театр оперы и балета начал новый сезон. Предыдущий был завершён досрочно, поэтому поклонники классической музыки с нетерпением ждали возобновления представлений. Для старта сезона в НОВАТе выбрали оперу «Иоланта». Несмотря на то что балет традиционно считается более популярным в Новосибирске, чем опера, зрительный зал был почти полон. В ближайшие недели театр продолжит радовать поклонников музыки полюбившимися спектаклями и премьерами.
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