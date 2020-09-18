Пенная вечеринка

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске прошли соревнования пожарных. В них приняли участие 7 команд государственной противопожарной службы региона и пожарно-спасательных подразделений МЧС. Состязания проводят каждый год, чтобы повысить уровень подготовки огнеборцов и выяснить, кто из них лучше справляется с типовыми ситуациями, которые возникают во время пожаров. Участники надевали на скорость защитное обмундирование, разворачивали пожарные рукава, соревновались в точности направления потоков воды и пены.