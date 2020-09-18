Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пенная вечеринка

вчера 22:52

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске прошли соревнования пожарных. В них приняли участие 7 команд государственной противопожарной службы региона и пожарно-спасательных подразделений МЧС. Состязания проводят каждый год, чтобы повысить уровень подготовки огнеборцов и выяснить, кто из них лучше справляется с типовыми ситуациями, которые возникают во время пожаров. Участники надевали на скорость защитное обмундирование, разворачивали пожарные рукава, соревновались в точности направления потоков воды и пены.

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

пожарная безопасность

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42080
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40984
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31629
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20740
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19028
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19016
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18706
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают