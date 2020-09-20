Сибирский предел
Новосибирцы проверили силу и ловкость
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Бугринском парке Новосибирска прошла гонка препятствий "Сибирский предел". Подобные соревнования проходят в городе во второй раз. В мероприятии приняли участие более 100 человек. Бегунам пришлось преодолеть полтора километры трассы. На пути к финишу их ждали 12 различных препятствий. Например, участники ползали под автомобилем, преодолевали скользкий участок с пеной, забирались на траверсную стену.
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