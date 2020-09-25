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«Император» погорел

В центре Новосибирска сгорела гостиница

сегодня 11:58

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Страшный пожар произошёл в гостиничном развлекательном комплексе «Император» в Центральном районе Новосибирска. Четырёхэтажное здание загорелось вечером 29 сентября. Огонь перекинулся на пристроенный рядом мебельный салон. На место ЧП прибыли усиленные пожарные расчёты. Было задействовано более 20 единиц техники, тушением занимались более 80 человек. Руководил процессом лично начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Погасить пламя удалось только спустя полтора часа. Фасад здания выгорел полностью, масштаб разрушений внутри гостиницы ещё предстоит оценить.

Автор:
Александр Борисов
журналист

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пожар
новосибирск

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