Тихая красота: трогательные фото с необычного конкурса красоты

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске стартовал второй ежегодный конкурс красоты среди глухих и слабослышащих женщин Леди «Тихая красота 2020». На корону победительницы претендуют 37 участниц – это вдвое больше, чем в первом сезоне проекта. На протяжение нескольких недель – а финал назначен на 21 октября – девушек ждут встречи с экспертами по психологии, стилю и красоте. Такое общение поможет конкурсанткам почувствовать себя увереннее и достойно выступить на отчетном концерте.

В день старта конкурса женщины встретились с победительницам прошлого года, познакомились друг с другом и решили, что их ждёт не борьба за первое место, а увлекательно путешествие – в мир красоты, грации и таланта.