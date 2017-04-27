Один день из жизни смартфона делового человека

Вы когда-нибудь брали интервью у телефона? Точнее, у смартфона? Так мы и знали, не приходилось. Попробуйте, это очень интересно. Корреспондент Сиб.фм поговорил с одним очень деловым смартфоном о его владельце, работе, связи и удобных тарифах — и узнал много нового.

О себе

Я андроид-смартфон, можете называть меня просто Смарт. Полное имя — Sony XPeria XA. Но это только последнее моё имя. Дело в том, что мой владелец с 2010 года, как только купил первого меня, первый свой смартфон на андроиде, копирует каждый мой байт в хранилища в интернете, которое вы, люди, очень поэтично называете «облаками». И когда очередная моя физическая оболочка приходит в негодность, он переносит меня в новую.

Так что семь лет я постоянно с ним и знаю про его прошлое, настоящее и будущее гораздо больше, чем он сам. Я ничего не забываю.

Например, я помню его SMS-переписку с женой в том самом 2010 году по поводу выбора пылесоса. Или что Марат родом из холодной Якутии, посёлка со звучным названием «Хандыга».

5 миллионов смартфонов линейки Xperia было реализовано Sony Mobile за четвёртый квартал 2016

О моём владельце

Марат Юлдашев — мой владелец и начальник, он IT-директор клининговой компании «Орбита 7». С ним я живу и работаю в этой же компании — смартфоном. Многие спрашивают, зачем уборщикам смартфон? Во-первых, не уборщикам, а клинерам, а во-вторых, очень даже затем! Без нас, электронных друзей человека, сейчас вообще никуда!

Марат (надеюсь, он меня простит, я привык называть его просто по имени) нашёл своё дело с детства. Увлекается компьютерами со школы: сначала в компьютерной секции при школе, потом закончил ПТУ на оператора ЭВМ, потом Иркутский Энергетический колледж, стал специалистом по автоматизированным системам управления. То есть по тому, чем он сейчас и занимается в «Орбита 7». Параллельно там же, в колледже, устроился на работу: сначала лаборантом, а закончил системным администратором.

А потом приехал в Новосибирск. Поехал за любимой женщиной. Юля уехала из их общего родного посёлка учиться в СибГУТИ, а Марат — за ней. Теперь они женаты, у них растёт замечательная дочка.

Это был 2008, кризисный год. Марат устроился в компанию «Gotti». Работал первые полгода совсем без выходных, сам тянул провода.

Но зато знает всё от и до, получил большой опыт, прошёл путь от помощника системного администратора до начальника IT-отдела.

Потом была работа в другой компании, а потом он пришёл в «Орбиту 7».

О работе

«Орбита 7» — очень крупная компания, это один из крупнейших сибирских игроков на рынке клининга. У компании за 10 лет появилось очень много крупных клиентов, она наводит порядок везде: в коттеджах, на фабриках, заводах, вокзалах, в метро, на прилегающих территориях. Например, один из клиентов — крупный ретейлер, у него торговые площади по 5 000 квадратных метров. Для уборки одного объекта может потребоваться 40 человек, с разным графиком, различной химией и прочими нюансами в зависимости от участка.



15 лет работает на рынке клининговых услуг компания «Орбита 7»

Благодаря тому, что у компании есть портал, CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами), чаты на базе «Битрикс24», всё работает слаженно, как часы. Доступ ко всему этому есть как у компьютеров, так и у нас, смартфонов. У каждого сотрудника свой профиль с фотографией, должностью, контактами и прочей информацией. Фотография и вообще визуализация очень нужна, чтобы не путаться, потому что при таком большом количестве сотрудников они меняются достаточно часто.

Все задачи, сроки, параметры записываются, наблюдаются, есть системы статистики, диаграммы Ганта и так далее. Всё делается через эти системы, и благодаря этому накладок гораздо меньше и всё гораздо быстрее решается.

Коммуникации — это одно из главных преимуществ компании, потому что обратная связь — это самое важное для бизнеса из того, что можно получить от клиента сегодня.

Конечно, у меня, смартфона, нет мании величия: многие нестандартные ситуации может решить только человек, так что административного персонала целых 30 единиц. Кстати, часто они работают удалённо — ведь благодаря смартфонам, ноутбукам и мобильному интернету это можно хоть с пляжа делать. Так что мы спасаем людей ещё и от пробок. Не только Марата, но и ещё нескольких человек — они постоянно в разъездах, командировках.

Мой обычный рабочий день

Утро. Я бужу Марата в 4:30 встроенным будильником. В семь часов ему уже нужно быть на работе. Пока Марат завтракает, мы с ним проверяем сообщения в WhatsApp, ВКонтакте и на двух ящиках почты. Потом едем в офис.

Тут я уже важен и нужен, ведь я и навигатор, и «развлекатор» одновременно.

Я прокладываю маршрут, учитывая возможные пробки — правда, в такую рань они большая редкость. Включаю Марату интернет-радио. Ему очень нравится: не нужно возиться с подборкой музыки.

1 миллиард пользователей насчитывал WhatsApp в начале февраля 2016 года, по сообщениям основателей сервиса

В офисе он сразу же заходит в портал — оповещает, что прибыл в офис, занимается задачами и сроками, часть задач дублирует на меня, в календарь. Работает через меня и ноутбук. До 10 часов обычно никто не звонит, но вчера первый звонок был в 9:03:45 утра. Всего звонков было 37, а в среднем каждый день — 41,76543 звонка. Что вы на меня так смотрите? Слишком точные данные? Хорошо, буду проще. 42. Но на прошлых работах Марата было в среднем 150,387 звонка в день. Хорошо, 150.

Кроме звонков и сообщений через корпоративные чаты некоторые сотрудники пишут на почту, в соцсети, как им в данный момент удобнее. Для присылаемых отчётов и других документов есть офисный пакет от Microsoft и Adobe Reader, потому что регулярно приходят отчёты и прочие документы, а с помощью приложения печати я отправляю нужные документы на рабочий принтер.

День. Продолжается работа, скоро деловая встреча. В этот раз не нужно ехать в Томск, Барнаул или лететь на самолёте в более далёкий город — рабочая встреча с руководителем одного из предприятий-клиентов в Новосибирске.

Едем. Всё как утром: я прокладываю маршрут и развлекаю с помощью интернет-радио. Приезжаем на предприятие, там стоят «глушилки», смартфоны запрещены для сохранения секретности. Меня отключают, будут пользоваться проведённой сетью и местным компьютером.

Не очень люблю эти отключения — я потом чувствую себя как не в своём чехле, пока все службы не загрузятся.

Встреча закончена, Марат включает меня. Проверка сообщений, задач в портале, звонки. Ну и время перекусить. Едем в ближайшее подходящее кафе.

Обедать Марат предпочитает без меня, потом он обычно хочет посмотреть на дочку.

В квартире постоянно включена камера, можно наблюдать за дочкой и кошками.



66 миллионов человек выходят в России в интернет с мобильных устройств, по данным Mediascope

В это время приходит задача через портал. Нужно быстро проверить вордовский документ и исправить его — скорее всего, печатать придётся много. Это значит, что я превращаюсь в модем для ноутбука. Если честно, это несколько унизительно — такая громадина, и несамостоятельная.

Всё, закончили с документом, едем обратно в офис. В общем, ничего нового до конца рабочего дня не происходит.

Вечер. Рабочий день обычно заканчивается между 17:00 и 20:00. В этот раз в полседьмого уже пора ехать домой. Снова навигатор и интернет-радио. Кстати, на мне установлено приложение для вызова такси на всякий пожарный.

Конец дня Марат проводит с семьёй. Дочери исполняется восемь месяцев, он её снимает всё время, куча фото и видео: дочка, дочка с мамой, дочка с кошками. Он настроил для меня и смартфона жены единое хранилище данных, оно же облако, так что что если один сделал фото — другой его сразу получает.

Продолжаем принимать рабочие звонки, в этот раз последний получаем в 22 часа. Потом подготовка ко сну, последняя проверка, что там с порталом и данными, всё. Отбой.

Про связь

Не буду объяснять, как важна при такой жизни хорошая надёжная связь. Со связью нет проблем. В компании «Орбита 7» у всех сотрудников корпоративный тариф Tele2.

Куда бы мы с Маратом ни поехали — везде, и в Новосибирской области, и в других регионах связь хорошая.

В прошлом году во время отпусков сотрудники катались по всем городам России, далеко от Сибири — тоже никаких проблем ни со звонками, ни с мобильным интернетом.

Сейчас трое директоров находятся вообще в Чехии. У них конференция. Стоит нажать две кнопки — и они уже на связи, а качество такое же хорошее, как и в Новосибирске. И цены даже на международный роуминг всех приятно удивили.

15% составил годовой прирост пользователей интернета, выходящих в сеть со смартфонов в России, к марту 2017 года

В общем, связь от Tele2 не только дешёвая, но и качественная. И удобная, что немаловажно. Удобная — благодаря сервисам, которые можно использовать. Мы пользуемся всеми услугами, кроме конференц-связи и бизнес-SMS, они для нас неактуальны, потому что работаем с юридическими лицами.

Зато «Виртуальная АТС» используется по полной. Подключён единый городской номер, установлено своё голосовое меню, из которого можно попасть в какой-то конкретный отдел. И самый большой плюс в том, что можно со смартфона переключить на другого сотрудника. Если человек звонил, например, в бухгалтерию, а потом возникли вопросы по отделу кадров, и сотрудник бухгалтерии тремя кнопками переводит разговор на сотовый телефон без всяких аппаратов специальных. Очень удобно.

Марат довольно придирчив к телефонии, но в этом случае, он считает, всё очень удобно и замечательно работает.

Он пользуется пакетом «Гамма», это минимальный пакет услуг — и за всё время пакет ни разу не кончился. Несмотря на то, что я всегда и везде у него в руках. Хотя у менеджеров, бывает, и пакет «Бета» заканчивается.

Мечта смартфона

Моя заветная мечта — чтобы ноутбуки стали не нужны, чтобы смартфоны могли создавать голографическую клавиатуру и 3D-изображения вместо монитора. И чтобы я перешёл в физическую оболочку, в которой эти возможности будут доступны.