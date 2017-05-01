Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Впервые за последние несколько лет Монстрацию в Новосибирске согласовали как отдельное шествие, да ещё и достаточно быстро. Корреспондент Сиб.фм прошёл вместе с колонной монстрантов по Красному проспекту и выяснил, почему везде политика, может ли у Монстрации появиться второй лидер и «где Артём?»

«Жопа» им не нравится

— Уберите плакат, — говорит полицейский девушке с транспарантом «Всё через жопу, но главное — от сердца».

Участница Монстрации с гребнем динозавра на голове в ответ молчит.

— Повторяю, сверните плакат, вы молодёжный праздник портите! — настаивает полицейский, поправляя висящий на плече мегафон. — Она у вас разговаривать умеет? — обращается он к стоящей рядом подруге.

— Да, умеет.

— А почему тогда молчит?

Все молчат секунд десять.

— Короче, объясните девушке, что если она этот плакат развернёт на шествии, придётся её задержать на три часа и доставить в территориальный отдел органов внутренних дел. Понятно? — спрашивает полицейский, получает в ответ утвердительный кивок и отходит к своим коллегам.

— «Жопа» им не нравится, — возмущается до сих пор молчавшая девушка, сворачивая плакат. — Это ж не политический лозунг.

На Монстрации она вопреки предупреждению полицейского всё же развернула свой плакат, но заклеила «жопу» «Роскомнадзором».

Первые монстранты начали подходить к Дому офицеров за час до назначенного времени, в полдень их уже было около тысячи. Часть из них по ошибке присоединилась к официальному первомайскому шествию, но потом вернулась обратно.

— К нам на выходе из метро подошёл какой-то мужик и сказал, что все наши уже ушли — с демонстрантами перепутал, видимо, — рассказывает студентка Екатерина, участница Монстрации со стажем. — А потом увидел мой посвящённый другу плакат «Гена, ты бесишь!», посмотрел удивлённо и спросил: «Это какой Гена? Зюганов?»

Перед Домом офицеров появляется организатор Монстрации Артём Лоскутов, его сразу облепляют журналисты:

— Артём, скажите, это не политическое шествие, есть ли какие-то лозунги?

— Вы посмотрите вокруг, тут одна политика, — говорит художник, показывая на монстранта в костюме Ленина с плакатом «Большой брат следит за тобой, и ему скучно».

— Тёма, посмотри, меня с таким не загребут? — спрашивает мать Лоскутова, держа в руках надпись «Надоел телевизор, пришла на Монстрацию!».

Политики избежать действительно не удалось: плакаты с уточками, «Он вам не лимон», «У России два врага: чернослив и курага», значки «Навальный 20!8». К началу шествия подтянулись участники антикоррупционного митинга в Центральном парке.

— Раньше это была антикоррупционная галочка, а теперь улыбка, — рассказывает сторонник Вячеслава Мальцева со значком «5.11.17» на груди. — Ну, кривая улыбка.

Молодые люди поднимают флаги «Соединённых штатов Сибири». Курящие за доской с афишами мужчины в спортивных штанах и короткими ёжиками на головах возмущаются:

— Они чё, Россию не любят?

«Тут что, согласованная Монстрация что ли?»

Монстрацию в этом году планировали провести в четырнадцати городах — от Хабаровска до Праги. Практически везде местные власти не препятствовали акции, однако в Ярославле организатора вызвали на беседу сотрудники Центра «Э» за плакат с портретом космонавта Валентины Терешковой, екатеринбургскую Монстрацию перенесли на 14 мая из-за неправильно поданного уведомления.

Власти Новосибирска решили пойти навстречу в организации четырнадцатой по счёту Монстрацию. «Нам понравилась концепция передвижников, которую предложил Артём Лоскутов, — заявила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова на совещании представителей мэрии с организаторами Монстрации 27 апреля. — Если проект получится, хотим пригласить не только наши вузы, но и творческую молодёжь со всей страны. Исторически новосибирская молодёжь привыкла ходить, это должно стать брендом Новосибирска. Артём Лоскутов придал новое дыхание этому движению, мы хотели бы объединить, чтобы мы все гордились».

Впервые за последние годы Монстрацию согласовали как отдельное шествие, хоть традиционное название акции ни в одном из документов не упоминалось. Раньше всё было гораздо сложнее: в прошлом году акцию присоединили к организованному мэрией «Всешествию», а через несколько часов после окончания Монстрации Артёма Лоскутова задержали сотрудники Центра «Э». Позднее суд оштрафовал художника на 20 000 рублей за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия. Годом ранее мэр Анатолий Локоть назвал Монстрацию «оранжевой угрозой», несогласованную акцию окружил ОМОН и поливальные машины, а Лоскутова посадили в изолятор на десять суток.

В общем, в этом году всё гладко, чему удивлены и сами монстранты: светловолосая девушка держит плакат

«Тут что, согласованная Монстрация, что ли?»

— У них просто не было другого выхода, кроме как согласовать, — отвечает Артём Лоскутов на вопрос журналистов о том, почему в этом году мэрия помогла провести Монстрацию.

Официально приглашённые на «молодёжное шествие» (именно так называют Монстрацию в документах) выстроились в колонну за час до начала акции. Под главным транспарантом «Мир! Труд! СТМ!» стоят одетые в русские национальные костюмы участники творческих коллективов ДК «Сибтекстильмаш» с российскими флагами, представители различных молодёжных советов и члены военно-патриотических клубов в касках и плащ-палатках.

— Простите, а вы не знаете, где организатор? — спрашивает взволнованный молодой человек в военной форме советского образца.

— Лоскутов где-то там.

— Да нет, у нас свой.

— А как вы относитесь к тому, что там какие-то «официальные» стоят? — спрашивают журналисты у Лоскутова.

— Так это правильно! Нужно, чтобы на Монстрацию каждый завод по трактору пригнал.

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова в красном спортивном костюме и висящей на поясе рацией подходит к Лоскутову и что-то спрашивает у него. Два главных человека на сегодняшней Монстрации, оба в тёмных очках, о чём-то напряжённо переговариваются, поглядывая на сотрудников полиции.

— А почему Терешкова без плаката? — громко удивляется мужчина из толпы. — Могла бы написать «Все бабы как бабы, а я просто космос!»

«Где Артём?»

— Гражданин динозавр, пройдите, пожалуйста, в колонну, — говорит полицейский монстранту в костюме.

Участники шествия выстраиваются в колонну и, не дожидаясь, пока организаторы развернут полотнище с главным лозунгом, начинают быстро идти вперёд, скандируя традиционное «Чё молчим?» Когда Монстрация преодолевает почти квартал, вперёд колонны выбегает фотограф Сергей Мордвинов и кричит:

— Артёма забыли! Где Артём?

— Где Артём? Где Артём? — подхватывают монстранты.

Лоскутов подходит к голове колонны, в мегафон просит участников шествия подождать десять минут и уходит за главным лозунгом. Монстрация медленно движется назад, полицейские нервно смотрят на это и переговариваются по рациям.

— На-зад! На-зад! — скандируют монстранты.

Наконец во главе колонны появляется Артём Лоскутов и полотнище с главным лозунгом, прикрытое тканью. Организаторы ждут, пока фотографы выстроятся полукругом.

— Всё? Все готовы? — спрашивает Лоскутов. — Открываем!

В этом году главный лозунг Монстрации — «**** Запрещена в России». Впереди идёт мужчина на ходулях в зелёном костюме и цилиндре, за красным транспарантом — Артём Лоскутов, Анна Терешкова с плакатом «Главное, что ты думаешь» и ещё около трёх тысяч человек.

— Здравствуй, здравствуй, Центр «Э»! — заряжает первую кричалку Лоскутов, напоминая о прошлогоднем грубом задержании.

Двое идущих впереди колонны мужчин нервно оборачиваются.

Монстрация останавливается на светофоре: организатору нужно сделать традиционное селфи. Лоскутов подлезает под главный лозунг и отходит от колонны на несколько метров вперёд, к нему сбегаются фотографы.

— Я моргнул! Я моргнул! — скандируют участники шествия.

На Красный проспект выходит пожилая пара и останавливается сбоку от колонны.

— Вот чего они хотят? — спрашивает женщина. — Какие у них требования?

В ответ муж пожимает плечами, а она начинает читать лозунги:

— «Вы кто такие? Мы вас не знаем». И мы вас не знаем, — начинает женщина дискуссию с монстрантами.

— «Вся власть совятам» — ну вот это уже похоже на правду.

Несмотря на то, что, в отличие от прошлого года, Монстрация идёт по Красному проспекту, где много жилых домов, из окон почти никто не высовывается, и «Скинь попить!» покричать некому. Только бывший председатель регионального отделения «Яблока» — партии, которая несколько лет подряд была готова принять Монстрацию в свою колонну на первомайском шествии — Александра Налобина вывешивает партийный флаг и получает в ответ одобрительные возгласы.

Идя по Красному, монстранты кричат «Игорь!», «Шаурма!» и «Сиськи!»

— Тема не раскрыта! — комментирует последний лозунг молодой человек в полосатой шляпе.

В следующий раз Монстрация останавливается, когда Артём Лоскутов решает сходить в конец колонны.

— Коридор! Коридор! — кричат монстранты и расступаются перед организатором.

Лоскутов возвращается в начало колонны спустя минут пять, проходя через «ручеёк» из рук монстрантов.

— Я аж устал, пока шёл — никогда столько народу не видел. Наверное, тысяч сто восемьдесят! — шутит художник. — В конце там вообще своя атмосфера, — говорит он, имея в виду участников творческих коллективов, распевающих «День Победы».

Монстрация подходит к площади Ленина, поворачивает на улицу Орджоникидзе, а потом к оперному театру. Перед НОВАТом стоит сцена, из колонок громко играют демонические басы, почти заглушая лозунги «Здесь вам не весна», «Тангейзер» и «Дон Кихот» (афиша балета висит над входом в театр). Монстранты выстраиваются на фоне оперного для коллективного фото: красное полотнище с надписью «**** Запрещена в России» органично смотрится там, где чуть больше двух лет назад проходил митинг «за свободу творчества».

Участники шествия рассредотачиваются в сквере и начинают водить хороводы. Школьница с фаллоимитатором бегает среди монстрантов и просит сигарету.

— Дам попользоваться за пятьдесят рублей! — кричит она, высоко поднимая искусственный пенис над головой.

К ней подбегает мальчик помладше с бананом в руке:

— О, у тебя тоже банан? Давай стукнемся!

— Такой себе банан!

На сцену поднимаются организаторы и сообщают, что деньги на грузовик с музыкой собрали, но поздно, и теперь «придётся их прокутить».

— Сложите плакаты к сцене, пожалуйста! Не уносите их домой! — говорит Артём Лоскутов. — Какие-то мы потеряем, какие-то заберём себе, а остальные будут завтра на выставке в пространстве «Арт Ель» в семь вечера. Вы все большие молодцы! — завершает художник и передаёт слово главе департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анне Терешковой.

— Спасибо, Артём! — кричат монстранты.

— Ребята, мы сделали это! — говорит Терешкова. — У нас самый лучший город в мире!