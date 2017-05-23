Центр событий в центре города

«Победа» — это не только культовый кинотеатр, где можно увидеть то, что не покажут ни в одном другом кинотеатре Новосибирска, от фестивального кино до мировых театральных постановок и шедевров живописи. Это ещё и целый комплекс площадок для событий самого разного масштаба. Корреспондент Сиб.фм прошёл по всем этажам и залам «Победы» и выяснил, чем ещё там можно заняться, кроме просмотра кино.

В тесном кругу

Цокольный этаж

Мимо кофейни «Утровечера» на первом этаже «Победы» пройти сложно: яркая вывеска обращает на себя внимание сразу возле главного входа в кинотеатр, да и трудно, практически невозможно отказаться от чашки кофе в уютной кофейне до или после киносеанса. А ещё у неё есть нижний этаж — небольшой зал, отлично подходящий для бизнес-завтрака и других камерных мероприятий. Барная стойка лёгким движением превращается в экран для проектора, подключается звуковое оборудование, мониторы для заставок — и готова площадка для небольшой презентации, семинара или пресс-конференции.

На широкую аудиторию

Первый этаж

Для более масштабных встреч — конференций, презентаций или фестивалей — можно арендовать кинозал. Удобное расположение кресел «лесенкой» никому не позволит пропустить важный слайд — все подробности видно из любой точки зала.

А сидя в комфортном кресле даже самый длинный доклад можно выслушать с удовольствием.

Большой экран даёт множество визуальных возможностей — можно показывать видеоролики, фильмы и целые кинофестивали. Аппаратурное оснащение по последнему слову техники гарантирует, что аудиовизуальный эффект будет что надо, аудитория останется под впечатлением. Кстати, приятный нюанс: все технические проблемы решат тут же — настроят звук и видео, подготовят оборудование для интернет-трансляций, обеспечат всех надёжным вай-фаем.

7 кинозалов расположено в кинотеатре «Победа»

Самый долгожданные минуты любой конференции, как известно — кофе-брейк. Подзарядить гостей кофе и дать им возможность размяться можно в фойе на первом этаже кинотеатра. Насчёт еды беспокоиться не стоит: две кейтеринговые службы «Победы» никого не оставят голодным. В фойе первого этажа есть место и для отдельного показа или приёма, плазменный экран для слайдов и полная свобода передвижения.

Приятное с полезным

Второй этаж

Тем, кому тесно в рамках первого этажа, стоит заглянуть на второй. Здесь целый простор для творчества — большой зал вместит до четырёхсот участников мероприятия. Рассадить гостей можно как душе угодно: можно расставить стулья как в зрительном зале или расположить их вокруг столов. Можно добавить столики для кофе-брейка или устроить фуршет и совместить полезное с вкусным в одном зале.

Гости оценят просторное помещение с уютной лаунж-зоной, а фотографы — отличный свет, главный секрет удачных фотографий.

А ещё в зале на втором этаже можно устроить шикарный банкет. И это будет не просто свадьба или юбилей — когда так много искусства вокруг, сложно не проникнуться атмосферой богемы и шика. С декорациями тоже порядок: красивый банкетный зал вместит до двухсот гостей, а изысканная кухня сделает их счастливыми.

И можно не переживать, что гости потеряются в толпе зрителей, выходящих из кинозалов. Каждая площадка имеет отдельный вход, отдельные туалетные комнаты и никак не пересекается с другими. Участники одного мероприятия не заблудятся и не попадут по ошибке на другое. И точно не собьются с дороги по пути: устроителям мероприятия в «Победе» не приходится долго объяснять, где это и как туда добраться. Максимум удобства для гостей и минимум головной боли у организаторов.

Высокое искусство

Четвёртый этаж

Попасть в мир высокого искусства несложно: прозрачный лифт с видом на улицу Ленина за несколько секунд возносит на четвёртый этаж. Целых 400 квадратных метров светлого стильного галерейного пространства в духе минимализма — два зала, холл и летняя веранда на крыше. Идеальное место для выставок, светских раутов и других знаковых событий, связанных с миром искусства.

Каждая деталь — от причудливо скруглённых стен до изысканно оформленных туалетных комнат — отвечает запросам истинного эстета и готова послужить фоном для настоящих шедевров. Впрочем, удобное пространство, продуманное до мелочей, — само по себе искусство, удачно воплощённое на каждой из площадок «Победы».