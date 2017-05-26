Город недополучил

Вернуть Новосибирску часть отчислений по налогу на доходы физических лиц — с такой просьбой накануне выступили депутаты горсовета, приняв на сессии обращение к губернатору Новосибирской области и председателю регионального заксобрания. Как убедился корреспондент Сиб.фм, побывавший на заседании, у народных избранников накопилось немало вопросов по поводу расходования отчислений по НДФЛ.

3,5 миллиарда рублей. Именно такую сумму, по мнению Совета депутатов, недополучает бюджет Новосибирска. Причём недополучает ежегодно. И всё из-за того, что часть собираемого налога на доходы физических лиц уходит в областную казну. Как так получилось? И можно ли вернуть деньги городу?

Взять всё и поделить

Налог на доходы физических лиц — или НДФЛ — это, по сути, один из основных источников доходов муниципального бюджета. По оценке финансистов, этот налог приносит почти две трети прибыли. До 2014 года в Новосибирске оставалось 40 % от собранного НДФЛ. Но областные власти приняли решение, и 10 % доходов от НДФЛ пришлось переводить с муниципального уровня на региональный. То есть из бюджета города в бюджет области. Это, считают депутаты Совета депутатов, неблагоприятно сказалось на развитии Новосибирска.

— Из 119 млрд рублей налога, которые собирает Новосибирск, к нам поступает 16 млрд.

Таким образом, автоматически растёт внутренний муниципальный долг, и сейчас он приблизился уже к 85 %.

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То есть у города практически отсутствует возможность заниматься долгосрочными инвестиционными проектами, — считает Валерий Черных, председатель депутатской комиссии по бюджету и налоговой политике.

Стоит отметить, что Новосибирск перешёл на новую систему перераспределения налога позже многих регионов. 2013 год город пережил по старым правилам, но уже с 2014-го пришлось подчиниться закону и передать 10 % НДФЛ областному бюджету. Тем более что в то время кризис в экономике ощущался особенно остро, и дополнительные деньги в бюджете региона не были лишними.

Утром — деньги, вечером — субсидии

Как утверждают сторонники перераспределения, бюджет города потерял на переходе не так уж и много: часть средств возвращалась в муниципалитет в виде трансфертов — например, на выплату зарплаты бюджетникам. Но с таким подходом согласны далеко не все. По мнению депутатов, объём трансфертов несопоставим с теми суммами, которые Новосибирск отдаёт:

— Нам обещали вернуть деньги безвозмездными поступлениями из областного бюджета, но вот что в итоге. В 2015 году из 3,5 млрд рублей вернули 500 млн, в 2016 году — 650 млн.

Если в 2014 году у нас бюджет развития был больше 5 млрд, то в этом году — лишь 915 млн рублей.



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Вот что значит для нас изъятие этих средств, — утверждает вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов.

Депутаты считают, что те деньги, которые теряет город из-за перераспределения доходов, критично сказываются на финансировании части расходных статей. И пришло время вернуть эти средства — тем более что область адаптировалась к сложным экономическим условиям и может поделиться с городом. Это подтверждает и начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков:

— Дефицит бюджета Новосибирска сейчас порядка 1 млрд рублей. В Новосибирской области при плановом дефиците в 2,8 млрд рублей фактический профицит за первый квартал этого года составил 5,1 млрд рублей, — отметил Александр Веселков.

Долг платежом красен

Ничего удивительного, что вопрос о пересмотре решения 2014 года о перераспределении отчислений по НДФЛ стал самым важным на семнадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска. Желающих выступить по поводу обращения на имя губернатора области Владимира Городецкого и председателя регионального Законодательного собрания Андрея Шимкива было немало.

Все сходились в одном: деньги городу необходимо вернуть. Как напомнил коллегам председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов, два года назад возможность пересмотра решения оговаривалась отдельно. В качестве доказательства депутат даже зачитал стенограмму от 25 октября 2014 года, на которой губернатор убеждал горсовет выступить за перевод части НДФЛ в региональный бюджет:

— Губернатор тогда сказал:

«Это мера вынужденная и очень надеюсь, что кратковременная. Восстановится, хотя бы в какой-то части, экономика, и мы вернёмся к возврату этих нормальных ситуаций».

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И сейчас очевидно, что ситуация в области оздоравливается. Так что необходимость вернуться к обсуждению нормативов отчисления НДФЛ назрела, — заявил Игорь Салов.

С депутатами на сессии согласился и мэр города Анатолий Локоть. При этом он отдельно поблагодарил народных избранников за спокойное обсуждение проблемы, важной для развития Новосибирска:

— Нет размашистых заявлений, публицистических предложений, идёт нормальный разговор. И это понятно: экономика области не может развиваться в отрыве от экономики города. Ну не может быть у нас такой перекос, который все ощущают! Недостатки городского бюджета скажутся на экономике области. И чтобы этого не произошло, мы должны вовремя это почувствовать и принять соответствующее решение, — подвёл итог Анатолий Локоть.

По результатам обсуждения, обращение к губернатору и председателю заксобрания депутаты приняли на сессии единогласно. Как заявил после заседания председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, сейчас должна начаться работа по обсуждению деталей нового соглашения:

— Возможности бюджета города год от года уменьшаются. Это в первую очередь касается капитальных вложений — а это строительство детских садов, школ, это дороги. Город растёт, но при этом испытывает сложности по финансированию своего развития. С учётом этого и было принято это обращение. Мы надеемся, что процесс переговоров начнётся, и в конце концов взаимопонимание будет найдено.