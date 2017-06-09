Экология по-сибирски в Крыму

Дети из Сибири предложили директору «Артека» присоединиться к Всероссийскому волонтёрскому экологическому марафону En+ Group «360 минут». Он поддержал инициативу, поэтому в течение двух дней 3,5 тысячи ребят занимались благоустройством территории Международного детского центра.

Ребята, которые выступили с инициативой присоединить «Артек» к марафону, не раз принимали участие в других экологических акциях, поэтому их опыт оказался полезным.

Дети из разных отрядов вместе с вожатыми и представителями заповедников занимались благоустройством территории центра: расчистили поймы мелководных горных рек от последствий весеннего разлива, высаживали деревья и собрали 250 мешков валежника и мусора.

Девятиклассник Роман Щербаков из отряда эколидеров, представляющий красноярский заповедник Столбы, в подобных акциях участвует не первый раз: помимо волонтёрства в Столбах и очистки там скал он несколько раз собирал бытовой мусор на территории Байкала.

— Подобные мероприятия вдохновляют людей, потому что отдыхающие видят, что мы делаем. На «Заповедную смену» приехали, так сказать, друзья заповедников, участвующие в различных экологических мероприятиях.

Мы делимся опытом друг с другом и учимся у сотрудников заповедников, — рассказал Роман.

Другая часть работ по благоустройству прошла в парковом комплексе «Артека» — уникальном памятнике садово-паркового искусства XIX века площадью 102 гектара. Ребята убирали сухостой и очищали деревья от дикого плюща. Им помогали преподаватели и студенты биологического факультета МГУ, рассказывали, почему важно это делать. Плющ, разрастаясь, ослабляет иммунитет деревьев, которые потом могут заболеть или погибнуть. В итоге волонтёры очистили около одной тысячи деревьев.

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Также ребята собрали четыре больших мешка шишек для кружков детского творчества и воспитанников детского сада «Артека». Девятиклассница Анастасия Горшкова из Приморского края довольна результатом акций. По её словам, они прошли дружно и весело.

— Во-первых, такие мероприятия показывают значимость волонтёрства, во-вторых, объединяют людей и, в-третьих, так происходит благоустройство территории, — считает Анастасия.

Министр экологии и природных ресурсов России Сергей Донской присутствовал на экоуборке и подарил участникам семена кремлёвской ёлки, которые ребята и высадили.

— Сегодня в «Артеке» собралось очень много ярких ребят. Такие экологические мероприятия создают основу для формирования наших будущих специалистов, наших экологов.

То, что дети здесь изучают и в дальнейшем будут применять — это наша уверенность в том, что придёт поколение, которое сохранит природу России.

360 минут — это не очень много, но этого достаточно для того, чтобы, например, посадить дерево, и мир уже станет лучше, — отметил Сергей Донской.

Также глава Минприроды объявил о создании на площадке «Артека» Центра экологического образования, который будет действовать на постоянной основе.

— Экологический марафон «360 минут» в «Артеке» — это часть комплексной программы, проводимой En+ Group по защите Байкала и заповедных территорий России.

Сюда включены направления экопросвещения, образования, развития волонтёрских практик.

Мы создали уникальные механизмы вовлечения детей и молодёжи в экологическую деятельность, которая, безусловно, способствует воспитанию экологической ответственности и сознательности. Рады, что наш опыт был применён в «Артеке» и готовы делиться им со всеми заинтересованными сторонами, — подчеркнула директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова.

В рамках экомарафона прошло не только благоустройство территории лагеря, но и другие мероприятия: экоквесты, командный турнир юных орнитологов, полевая командная олимпиада МГУ.

Команды турнира юных орнитологов состояли из 10-12 человек, каждая из них проходила 10 станций с разными заданиями — пять наблюдательных станций и пять игровых. На наблюдательных станциях участники с помощью биноклей разглядывали птиц на территории и определяли их названия.

Почему для заданий был выбран поиск именно птиц, пояснил специалист центра «Твоя природа» Валентин Волков. По его словам, наблюдения за ними дают полное понимание экологических проблем, показывают взаимозависимость всего живого.



111 видов птиц занесено в Красную книгу России

— Можно легко увидеть, что из-за нарушения экосистемы птицы улетают и перестают жить в определённом месте. А для каждой птицы нужны разные деревья и растения. В зависимости от того, сколько видов птиц дети увидели и определили, столько они и получили баллов. На игровых станциях нужно было вспомнить песни и поговорки о птицах, на одной из станций была викторина «Накорми птицу»: нужно было соотнести вид птицы и то, что она ест. Также нужно было определять голоса птиц по аудиозаписям, — добавил Валентин Волков.

Также он отметил, что дети были подготовлены к этим заданиям, потому что на смену отбирались те ребята, которые интересуются темой экологии — в том числе это победители разных олимпиад регионального и всероссийского уровня.

Кроме того, для них проводили занятия преподаватели МГУ — рассказывали о животных, птицах, растениях.

Полевая командная олимпиада проводилась для детей третьего-седьмого классов. С её помощью дети учились распознавать растения. А экоквесты проводили сами ребята с помощью сотрудников заповедников.



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— Мы сами организовали квест в честь 100-летия заповедной системы для младших отрядов. Например, нужно было определить, кому принадлежат те или иные следы, решить задачи экологической математики, пропеть песню так, как говорят животные — промяукать или проквакать. В общем, задания были разнообразными. Из всех мероприятий мне запомнились уроки о заповедниках и заповедной системе в целом, игры и встречи с людьми, которые с разных сторон связаны с природой, экологией, — рассказала Анастасия Горшкова.

Волонтёрский экомарафон En+ Group «360 минут» стартовал в России уже в седьмой раз. В 2017 году экомарафон проходит при поддержке национального фонда «Страна заповедная» и Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Его география значительно расширена: в нём примут участие сотни экодвижений по всей стране — заповедники и национальные парки на территории Иркутской и Архангельской областей, Красноярского и Забайкальского края, республик Хакасии и Бурятии, регионов Дальнего Востока, а также Краснодарского края.