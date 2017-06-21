 

Рок-н-ролл без наркотиков и секса

 Как дома молодёжи отдали молодёжи и что из этого вышло  21 июня, 13:01

Пётр Маняхин
журналист, исследователь трансформаций
подходящие темы
Рок-н-ролл без наркотиков и секса
Фотография Валерии Левкович

В Нарымском сквере 17 июня муниципальные культурные центры «Этаж» и «Крыша» отпраздновали свой день рождения. Корреспондент Сиб.фм объясняет, почему в них не осталось ничего муниципального, и говорит спасибо тем, кто додумался отдать молодёжи дома молодёжи.

— В Питере в метро рванула бомба, говорят, теракт. По Сирии бьют ракеты, говорят, они прячут оружие в катакомбах, — читает бородатый поэт Слава Чехов, сидя на бумбоксе и листая треки с подключённого к нему айфона.

По тропинке Нарымского сквера проходит пожилой мужчина, смотрит на Славу, прислушивается и останавливается.

— Мой сосед перестал здороваться в лифте, он прошёл Чечню. Вернулся, но без руки. Он видел, как людей превращают в паштет. А вчера пьяный кричал: «Быть войне, суки!» — заканчивает поэт.

Фотография Яны Алимовой

Мужчина одобрительно кивает головой, хмурит мохнатые седые брови и ждёт следующего стихотворения.

— Пойдём в кино и не будем смотреть фильм.
Давай будем пить вино,
Но не откроем бутыль.
Давай сразу разденемся,
И без лишних слов,
Потом оденемся,
Сгорая среди дворов.

Пожилой слушатель мотает головой и уходит — молодой поэт явно не оправдал его ожиданий.

На самом деле, если не будет стихов про раздевание без лишних слов, не будет и рефлексии по поводу терактов, политики и милитаризации общества. Если группа Savannah не будет петь на дне рождения «Этажа» и «Крыши» про то, что нужно заказать ещё один коктейль на баре, чтобы пойти танцевать, никто не придёт слушать стихи школьника Андрея Митина о несовершенстве современного общественно-политического устройства. Если не проводить гараж-сейлы и лекции о том, как научиться зарабатывать, никто не станет тратить время на поэтический или гитарный вечер. Молодёжь можно научить думать, но невозможно сделать так, чтобы она думала в одну сторону. И сотрудники «Этажа» и «Крыши» это понимают, потому что большая их часть — сами молодые поэты, музыканты, певцы, актёры.

Фотография Яны Алимовой

Культурный центр «Этаж» открылся на базе Дома молодёжи Железнодорожного района: 17 июня ему исполнилось два года. «Крыша» выросла из его подразделения — подросткового клуба «Лира», куда я лет пять назад ходил на гитарные курсы. От музыкальной школы они кардинально отличались практической направленностью. Преподаватель понимала, что сюда пришли те, кто вряд ли будет играть в филармонии, поэтому не стоит мучить детей гаммами и этюдами, а лучше сделать так, чтобы через месяц они уже могли сыграть какую-нибудь песенку.

Кажется, тогда это уже был прогрессивный, модный и молодёжный подход.

Сейчас я вряд ли смогу сыграть что-то сложнее «Гражданской обороны» (даром преподаватели время со мною тратили), но отлично помню, как тогда выглядела сегодняшняя «Крыша». Там не было никакой ударной установки, модной администраторской стойки с красивыми визитками и всего того, что принесли с собой сотрудники из мест, где сами любят собираться — кофеен и лофтов. Теперь здесь чай, печеньки, гирлянды, самодельная лондонская телефонная будка, wi-fi и стеллаж со всякими винтажными штуками: старым плеером, красивыми бутылками и фотографиями.

Фотография Валерии Левкович

22 муниципальных молодёжных центра работает в Новосибирске

Изменения коснулись не только внешнего облика. Например, на «Крыше» в «Музыкальной школе» не преподавали музыку. Девять молодых новосибирских исполнителей учились тому, что нужно любой начинающей группе, — продвигать себя. Причём делалось это в конкурентных условиях (всё по-взрослому!) — помимо отбора для участия в проекте, была ещё и балльно-рейтинговая система. Каждому коллективу давали задания на неделю по ведению групп в соцсетях и планированию деятельности группы на год, а за их выполнение начисляли очки.

— «Музыкальная школа» очень помогла нам в развитии группы, благодаря проекту мы обзавелись новыми контактами и друзьями, — говорит Дмитрий Дивинов, участник группы Savannah, победителя «Музыкальной школы». — Продюсер Константин Найко, например, рассказал, что к музыкальному коллективу нужно относиться и как к бизнес-проекту тоже.

Фотография Прохора Папшева

При этом мой родной гитарный клуб, где по-прежнему поют бардовские песни, неплохо соседствует и с «Музыкальной школой», и с вечеринкой восьмибитной музыки, и с лекциями по созданию бренда. Несмотря на то, что «Этаж» и «Крыша» официально «муниципальные культурные пространства», муниципального в них осталось ничтожно мало.

Всё ещё нельзя только мат, алкоголь, наркотики и секс (рок-н-ролл можно).

— Мы продолжаем оставаться Домом молодёжи Железнодорожного района, но применяем инновационную бизнес-модель, — рассказывает куратор «Крыши» Андрей Макодзеба, участник музыкального дуэта «ЧБ». — Культурные пространства при старой модели ведения дел не имели успеха, так как не были организованы для привлечения широкой аудитории.

Просто кто-то в Департаменте культуры, спорта и молодёжной политики додумался дать молодёжи делать в молодёжных центрах что-нибудь молодёжное.

Из очевидного — завести паблик «ВКонтакте», «Инстаграм», канал в «Телеграме» (это, конечно, часть коварного контент-плана) и самим определять, кто будет выступать, а кто — нет.

Фотография Яны Алимовой

Произошло это в 2015 году, когда в Дом молодёжи Железнодорожного района пришла нынешний куратор «Этажа» Евгения Благитко. Там уже проводились выставки, потом добавились кинопоказы, появилась команда, а у команды — идея, что пора сделать из этого места культурный центр по образу и подобию московских и питерских.

— Мы сумели построить новый мир, в котором всё бесплатно — и концерты, и выставки, и лекции, и мастер-классы.

Но взамен ты должен этим помочь этим событиям случиться и стать лучше — начиная с того, что стать организатором или просто помощником, писать тексты, расставлять стулья, быть фотографом или выступающим, — говорит Евгения. — Так формируется сообщество, способное и готовое к созданию нового культурного продукта, у них появляются навыки и умения, некоторым даже удаётся найти себя здесь.

Фотография Валерии Левкович

На дне рождения «Этажа» и «Крыши» в Нарымском сквере были практически все (моложе тридцати), кто обычно читает, поёт и играет где-нибудь в барах, лофтах, парках, кафе. Они не профессиональные музыканты и поэты и зачастую даже не стремятся попасть во «взрослое» сообщество. Им важно быть услышанными. Сегодня тех, кто готов слушать, гораздо легче привлечь хот-догами, лимонадом, ярмаркой hand-made украшений и лекциями по достижению успеха в жизни, а потом уже дать им культурную программу, чем просто уныло писать на афишах «творческий вечер».

Фотография Прохора Папшева

Вчера пришёл на мастер-класс, а завтра заиграешь джаз.

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