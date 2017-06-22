Жаркая летняя сессия

Последняя перед летними каникулами сессия городского Совета депутатов прошла бодро. Даже аномальная жара не помешала рассмотреть важные для города вопросы. Корреспондент Сиб.фм побывал на заседании и послушал, о чём говорили народные избранники накануне отпуска.

На 18-й сессии депутаты внесли изменения в бюджет Новосибирска, рассмотрели поправки в правила распространения наружной рекламы, назначили дополнительные выборы по одному из округов и скорректировали план по выполнению наказов избирателей. Но начали последнюю сессию вполне логично — с подведения итогов работы депутатского корпуса в этом политическом сезоне.

Время подводить итоги

Короткое резюме озвучил мэр Новосибирска. Как сказал Анатолий Локоть, сотрудничество законодательной и исполнительной власти в этом сезоне принесло свои положительные результаты. По мнению градоначальника, сделать за прошедшее время удалось действительно много. В частности, Новосибирску удалось попасть в ряд федеральных целевых программ, а значит, гарантировать себе получение дополнительных денег из вышестоящих бюджетов. Например, включение в программу «Безопасные и качественные дороги» позволит в текущем году потратить на дороги 1 млрд рублей, а на следующий год город надеется увеличить финансирование этой статьи сразу в полтора раза.

Кроме того, сейчас активно идут работы и по созданию комфортной городской среды, и по обустройству парков и скверов, что также стало возможно после получения внеочередных субсидий:

— Я хочу выразить благодарность тем, кто занимался этой проблемой.



Пионер благоустройства: про идеальную набережную, пешеходную улицу Ленина и общественные пространства

Благодаря активной позиции депутатского корпуса в отстаивании позиции города мы получили увеличение финансирования на благоустройство территорий почти в четыре раза, если сравнивать с прошлым годом. Что касается дворовых территорий, то часть работ ведётся уже сейчас, часть начнётся во второй половине июля, но мы всё успеваем сделать по срокам. В итоге мы улучшим состояние более 300 дворов за это лето, — рассказал депутатам Анатолий Локоть.

Выступление мэра вызвало активную реакцию депутатов, потому что тема благоустройства является одной из самых актуальных для города. Игорь Титаренко, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, предложил расширить программу по дорогам:

— Нам бы хотелось более пристальное внимание в будущем уделять освещению, потому что есть с этим проблемы, и с безопасным оснащением остановок транспорта. И по светофорам серьёзный вопрос: многие сейчас выглядят, как из прошлого века, нужно их обновить, — отметил Игорь Титаренко.

Мэр с такими предложениями согласился и призвал всех депутатов активно участвовать в планировании подобных работ на следующий год, чтобы как можно больше пожеланий жителей было учтено при формировании конкретного плана.

Избиратель всегда прав

О пожеланиях жителей сегодня говорили отдельно. Депутаты приняли на сессии изменения в план мероприятий по реализации наказов избирателей и скорректировали сроки исполнения, ответственных за работы и некоторые суммы. Благодаря корректировке увеличилось финансирование расходов на выполнение этих наказов.

В результате дополнительно появилось почти 10 млн рублей, которые потратят на детские площадки.

По проекту, их планируется построить больше ста. При этом новые детские площадки появятся во всех районах города. Как пояснил председатель постоянной комиссии по наказам избирателей Антон Тыртышный, это очень важно:

— В план по реализации наказов на 2017 год было внесено много детских площадок. Но сначала эти средства в бюджете не были предусмотрены в полном объёме. Конечно, депутаты начали беспокоиться за выполнение наказов избирателей, и наша комиссия обратилась персонально к мэру, чтобы обсудить этот вопрос. В итоге было принято решение добавить денег районным администрациям, которые и являются заказчиками строительства детских площадок. Так что все запланированные объекты в этом году обязательно появятся, — сказал Антон Тыртышный.



Выполненные и запланированные к выполнению наказы можно посмотреть на сайте Совета депутатов

Таким образом, в этом году собираются реализовать более 1 000 наказов. На большинство из них деньги уже есть. Но и финансирование остальных обещают найти в ближайшее время.

Сделал дело — гуляй смело

В целом последняя перед отпуском сессия прошла оперативно, даже несмотря на перерывы. Многие решения депутаты принимали сразу в двух чтениях, чтобы не оставлять нерешённые вопросы до осени. Кроме того, депутаты назначили довыборы по округу № 14, чей депутат Андрей Каличенко перешёл в Государственную думу. Выборы здесь пройдут 10 сентября 2017 года.

Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев сегодня также подвёл предварительные итоги работы в этом сезоне. По его мнению, депутатам многого удалось достичь. В частности, спикер горсовета обратил внимание на обращение к федеральным властям с просьбой продлить действие программы по поддержке переселения из ветхого и аварийного жилья. Это очень болезненная тема для многих регионов, и Новосибирск — не исключение:

— В скорейшем расселении у нас нуждаются 140 домов. На это требуется порядка 4,3 млрд рублей.

Понятно, что ни в бюджете Новосибирска, ни в бюджете области таких денег нет. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что федеральная программа будет продлена или же будут найдены дополнительные средства финансирования по сносу ветхого жилья. Мы даже обратились во все муниципальные образования страны с населением более 300 тысяч с тем, чтобы эту инициативу они также поддержали. Мы уже получили ответы, у многих есть такая же проблема, так что мы надеемся, что федеральные власти к нам прислушаются, — заявил Дмитрий Асанцев.

А в завершение сессии председатель комиссии по культуре, спорту и молодёжной политике Александр Тарасов предложил депутатам 30 июня сдать нормы ГТО. Народные избранники заранее оценили свои шансы на получение заветного значка: судя по реакции присутствующих, 20 подтягиваний могут стать для многих не меньшим испытанием, чем самые горячие споры на сессиях.